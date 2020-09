Frankreich meldete mit mehr als 13.200 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden am Freitag den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. und verschärfte die Maßnahmen unter anderem in der Hauptstadt Paris. In ganz Europa steigt die Zahl der Neuinfektionen. Österreich Griechenland und Spanien melden fast täglich Rekordwerte an Neuinfektionen. Die zweite Corona-Welle trifft aber auch Frankreich hart.meldete mit mehr alsinnerhalb von 24 Stunden am Freitag den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. und verschärfte die Maßnahmen unter anderem in der

Frankreich: Verschärfte Corona-Regeln in Marseille, Bordeaux, Paris und Nizza

In Frankreich verschärften nach Marseille und Bordeaux am Freitag auch Paris, Nizza und Toulouse ihre Corona-Maßnahmen. Die Gesundheitsbehörden riefen die Pariser dazu auf, auf private Zusammenkünfte von mehr als zehn Menschen, also auf Geburtstagsfeiern und Treffen mit Familie und Freunden, künftig zu verzichten. Auch im öffentlichen Raum sollen Feste und Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern vermieden oder vorher bei den Behörden angemeldet werden.

Zahl der Corona-Todesfälle in Frankreich nimmt zu

Erstmals seit Ende der strikten Ausgangssperre im Mai nahm auch die Zahl der Todesfälle in Frankreich wieder zu. Die Behörden meldeten am Freitagabend 123 neue Corona-Todesfälle in 24 Stunden. Damit starben an einem Tag fast so viele Menschen wie in der gesamten Vorwoche, als 129 Todesfälle verzeichnet wurden. Insgesamt sind in Frankreich seit März mehr als 31.240 Corona-Infizierte gestorben.

Corona-Zahlen in Frankreich: So hoch sind die Zahlen

Corona-Zahlen in Frankreich steigen sprunghaft an. So ist die Lage im Land nach Informationen des Dashboards der Johns Hopkins Universität (Stand 21.09, 6:23 Uhr):

467.614 nachgewiesene Infektionen

31.257 Tote

93.586 Menschen sind genesen

WHO nennt wöchentliche Todesfälle „immens hoch“

Die Weltgesundheitsorgansiation (WHO) bezeichnete die Zahl der weltweiten Todesfälle in dieser Woche als inakzeptabel hoch. Die Zahl der Todesfälle wachse zwar nicht exponentiell, 50.000 Tote pro Woche seien jedoch „eine immens hohe Zahl“, sagte WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan. „Das ist nicht, wo wir sein wollen.“ Weltweit wurden bereits mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen, etwa 950.000 Infizierte starben.

Corona-Quarantäne in Frankreich von 14 auf 7 Tage verkürzt

Der wissenschaftliche Corona-Beirat in Frankreich hatte vor Kurzem ein „Scheitern“ der Quarantäne-Regeln eingeräumt, da sich viele Franzosen aus Angst um den Arbeitsplatz nicht an die vorgeschriebene Selbstisolation hielten. Um die Akzeptanz zu verbessern, wurde die Quarantäne daher von 14 auf 7 Tage verkürzt.

Véran machte aber auch noch einmal deutlich, dass sich die aktuelle Situation deutlich von der im Frühjahr unterscheide. „Wir kämpfen nicht mit den gleichen Waffen und kennen unseren Gegner besser“, sagte er. Das Virus verbreite sich außerdem langsamer. „In dieser Woche haben wir in einer einzigen Woche mehr als 1,2 Millionen Tests durchgeführt“, betonte er.

Diese Regionen in Frankreich gelten als Risikogebiete

Robert-Koch-Institut als Folgende französische Regionen wurden vomals Risikogebiet eingestuft und vom Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung versehen:

Île-de-France (Paris und Umgebung)

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

Korsika

In den genannten Gebieten überschreitet die Zahl der Neuinfektionen flächendeckend 50 Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche. Reiserückkehrer müssen in Quarantäne und/oder einen negativen Corona-Test nachweisen.

Risikogebiete in Frankreich: Auswärtiges Amt verhängt Reisewarnung

Seit Mittwoch gilt eine weitere französische Region als Risikogebiet. Das RKI erklärte die nordfranzösische Region Hauts-de-France zum Risikogebiet. Es gilt eine entsprechende Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das Überseegebiet La Réunion ist nun ebenfalls Risikogebiet.