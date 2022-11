Das chinesische Neujahrsfest gilt als das wichtigste Fest in China und vielen anderen Ländern Asiens. Die Feierlichkeiten ziehen sich über mehrere Tage, die Menschen fahren zu ihren Familien, um gemeinsam das neue Jahr einzuläuten. Mittlerweile gibt es auch in Europa und Deutschland kleine Feste zum chinesischen Neujahrsfest. Das Chinese New Year 2023 findet Ende Januar statt.

Chinese New Year: Wann ist das chinesische Mond-Neujahr 2023?

Das chinesische Neujahrsfest, in Deutschland oft einfach Chinese New Year genannt, findet nicht jedes Jahr am gleichen Tag statt. Das liegt daran, dass es mit dem Mondkalender zusammenhängt. Das Fest fällt aber jedes Jahr im Januar oder Februar. 2023 beginnt Chinese New Year am 22. Januar und endet am 7. Februar.

In China sind die ersten sechs Tage Feiertage, alle Läden sind dann geschlossen. Am 7. Februar, dem letzten Tag des Neujahrsfestes, findet das Laternenfest statt. Das chinesische Neujahrsfest trägt auch den Namen „Frühlingsfest“.

Jahr des Hasen: Was bedeutet das Tierzeichen?

2023 ist das Jahr des Hasen. Insgesamt gibt es zwölf Tiere, die abwechselnd den Jahren zugewiesen werden. Die Tiere sind:

Ratte

Büffel

Tiger

Hase

Drache

Schlange

Pferd

Ziege

Affe

Hahn

Hund

Schwein

Das letzte Mal war das Jahr des Hasen vor 12 Jahren – also 2011. Es wird erst wieder 2035 das Jahr des Hasen sein.

In der chinesischen Tradition haben Menschen, die im Jahr des Hasen geboren werden, bestimmte Eigenschaften. Hasen sollen demnach eine stille Natur haben, das ihre Willensstärke oft versteckt. Sie sind selbstbewusst und kennen ihre Ziele genau. Sie sind liebevolle und soziale Wesen, doch fällt es ihnen zugleich schwer, sich anderen wirklich zu öffnen. Hasen brauchen Abwechslung in ihrem Leben – Routine langweilt sie.