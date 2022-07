Kein Bierzelt sei vor ihnen sicher – so beschreibt sich die Band „Bätscher Buam“ selbst. Die fünf jungen Männer aus dem Landkreis Neu-Ulm treten mit ihrer Party-Band am Schwörmontag 2022 auf. Auf dem Neu-Ulmer Schwal gibt es ab 17 Uhr Schlager und Rock-Songs zum Mitgrölen.

2022 werden Frontmann, Sänger und Gitarrist Max Settele, Drummer Michi Görthofer, Keyboard-Spieler Marco Lamprecht, Bassist und Gitarrist Stefan Müller und Sänger und Gitarrist Dennis Dietl zum zweiten Mal bei einem Schwörmontag auftreten. Das Open-Air-Konzert am Ulmer Stadtfeiertag sei für die Sendener eine besondere Ehre. „Es war ein Traum am Schwörmontag zu spielen“, erzählt Michi. 2019, also am letzten Schwörmontag vor der Corona-Pandemie, perfromten sie zum ersten Mal auf dem Neu-Ulmer Schwal. „Es kamen viele Menschen, die uns noch nicht kannten. Das machte es zu einem besonderen Ansporn, die Leute so lange wie möglich bei uns zu halten“, findet Max.

Von Freunden zur Partyband

Denn musikalische Konkurrenz gibt es am Schwörmontag allemal. In der ganzen City treten bekannte und weniger bekannte Bands und DJ’s auf. Doch die Musiker geben sich gelassen: „Bei uns ist für jede Altersgruppe was dabei. Was am wichtigsten ist: Unser eigenes Ding daraus zu machen“, sagt Max.

Das besondere an den Bierzelt-Rockern sei ihre Freundschaft. Bevor sie gemeinsam als Band auf der Bühne standen, seien alle fünf der Männer zwischen 29 und 32 Jahre schon jahrelang befreundet gewesen. Und als solche haben sie schon oft am traditionellen Nabada teilgenommen. „Die Nabadas waren immer legendär, sowas gibt es nirgendwo anders“, findet Frontmann Max und lässt vermuten, dass es bei den Freunden auch mal wild zuging: „Man muss sich wundern, dass wir alle immer heil nach Hause gekommen sind. Da können wir stolz drauf sein!“

In diesem Video berichten die Jungs von einem besonders gefährlichen Nabada-Erlebnis und sie erklären, wie der Name Bätscher Buam entstanden ist. Viel Spaß beim Anschauen!

