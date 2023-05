Zwei Monate nach den Schüssen auf Polizisten bei einer Razzia bei einem Reichsbürger in Reutlingen hat es erneut Festnahmen bei „Reichsbürgern“ in Baden-Württemberg gegeben: Knapp sechs Monate nach einer Großrazzia gegen eine „Reichsbürger“-Gruppe hat das Bundeskriminalamt laut „Spiegel“ drei weitere mutmaßliche Mitstreiter des mutmaßlichen Rädelsführers Heinrich Prinz Reuß festgenommen. Das habe ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, meldete das Magazin am Montag. Auch der SWR berichtete. Demnach wurden am Abend zwei Männer und eine Frau in Baden-Württemberg und Niedersachsen festgenommen. Laut SWR handelt es sich bei den Festgenommenen in Baden-Württemberg um eine Frau aus dem Bodenseekreis sowie um einen Mann aus dem Kreis Freudenstadt. Am Dienstag will die Bundesanwaltschaft eine Presseerklärung veröffentlichen.