Auch in Show 4 am Samstag, 09.04.2022, wagten sich die Kandidaten unter der Maske wieder auf die Bühne von „The Masked Singer“ 2022. In der beliebten Show auf ProSieben haben die Undercover-Stars ihre Songs performt, während das Rateteam und die Zuschauer fleißig über deren Identitäten spekuliert haben. Am Ende hat es für Galax’sis nicht gereicht und sie musste die Musik-Rate-Show verlassen.

Wer steckte dahinter? Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier bekommt ihr alle Infos zu Folge 4 sowie zur aktuellen Enthüllung.

Galax’sis ist raus: Was Sängerin Joana Zimmer zur Enthüllung sagt

Galax’sis sorgte bei ihrer Enthüllung in der vierten Show von Staffel 6 für einen echten Gänsehautmoment. Schon wieder lag Rateteam-Mitglied Rea Garvey richtig! Auch Ruth Moschner war sich am Ende sicher, dass unter dem aufwendigen Kostüm Joana Zimmer steckt. Die 39-jährige Sängerin ist von Geburt an blind. An der Show schätzt sie besonders, dass sie ganz verschiedene Songs ausprobieren konnte und es darauf ankommt, gut zuzuhören während der Auftritte. „Das finde ich ist eine irre Idee fürs Fernsehen“, sagt die Mutter eines kleinen Sohnes. Dass man sie in der Show dadurch engagiere empfand sie als nicht selbstverständlich. „Es war sehr sehr cool“, resümiert sie. Sie sei in der Zeit auf tolle Menschen gestoßen. „Ich hatte ein wunderbares Vocal-Coaching, ich habe da nochmal ganz viel für mich gewinnen können“. Für sie war die Teilnahme bei „The Masked Singer“ ein großes Abenteuer.

Sängerin Joana Zimmer, Sängerin wurde als Galax’sis in Folge 4 enthüllt.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Enthüllung: Galax’sis war Joana Zimmer

Joana Zimmer, Judith Williams oder vielleicht doch Malena Ernman, die Mutter von Greta Thunberg – das Rateteam war sich nicht ganz einig, wer im Kostüm von Galax’sis steckt. Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Am Ende war der Tipp von Ruth Moschner und Rea Garvey, die sich ziemlich sicher waren, goldrichtig. Galax’sis hat das Kostüm abgenommen und die Enthüllung zeigte: Galax’sis war Joana Zimmer!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

In einem Vierkampf und einem Dreikampf traten die Stars unter den Masken auf die Bühne. Am Ende mussten Seestern, Galax’sis und Ork um das Weiterkommen zittern. Nach einem weiteren Auftritt der Wackel-Kandidaten schaffte das Voting Klarheit. Wer erhielt die wenigsten Stimmen und ist in Folge 4 ausgeschieden? Die Antwort lautet: Galax’sis ist raus!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer haben wie gewohnt für ihre Favoriten abgestimmt. Die Kostüme mit die meisten Stimmen sind eine Runde weiter. Im Halbfinale dabei sind folgende Masken:

Zebra

Dornteufel

Discokugel

Gorilla

Seestern

Ork

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Dornteufel? Wer performt als Ork? Wer ist der Seestern? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vermutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme am 09.04.2022

sieben Kandidaten an. Welche In der vierten Folge von „The Masked Singer“ 2022 tretenan. Welche Kostüme am 09.04.2022 mit dabei sind, seht ihr hier:

Discokugel

Dornteufel

Galax’sis

Gorilla

Ork

Seestern

Zebra

„The Masked Singer“ 2022: Linda Zervakis unterstützt Rateteam in Folge 4

Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmt Linda Zervakis Platz auf dem Stuhl neben In der vierten Folge von Staffel 6 bekommt dasnatürlich auch wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmtPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey . Für die Moderatorin ist es der erste Rätsel-Einsatz bei der Show.

„The Masked Singer“ 2022: Weitere Infos zu Staffel 6