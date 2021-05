Von 2013 bis 2021 war Linda Zervakis Sprecherin der Tagesschau in der ARD. Jetzt hat sie aus dem Ersten zum Sender ProSieben gewechselt. Zu ihrer letzten Sendung haben 13 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Jetzt warten neue Herausforderungen auf die Moderatorin: „ProSieben Spezial Live“ und „Zervakis & Opdenhövel. Live“ stehen auf dem Programm.

Doch was macht Linda Zervakis abseits des TV-Bildschirms? Ehemann, Kinder, Podcast – alles, was es über Linda Zervakis zu wissen gibt, findet ihr hier im Überblick.

Steckbrief Linda Zervakis: Alter, Gehalt, Mann, Kinder und Familie

Name: Linda Zervakis

Geburtstag: 25.07.1975

Alter: 45 Jahre

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Hamburg

Ehemann: seit 2012 ist sie mit einem NDR-Journalisten verheiratet

Kinder: Zervakis hat einen Sohn (*Februar 2012) und eine Tochter (*Februar 2015)

Gehalt: bei der Tagesschau bekommen Sprecher für die 20-Uhr-Ausgabe (Hauptausgabe) knapp 275 Euro.

Aufgewachsen ist Linda Zervakis am Kiosk, den ihre Eltern betrieben. Diese kamen als griechische Gastarbeiter nach Deutschland. Linda gelang der berufliche Aufstieg. Heute bezeichnet sie sich als glückliche Ehefrau, Mutter, Journalistin, Autorin, Podcasterin und Moderatorin ihrer eigenen Show.

Angefangen hat ihre TV-Karriere, als bei dem Radiosender des NDR, bis sie 2004 das erste Mal vor der Kamera stand. Es folgten Auftritte als Nachrichtensprecherin und Reporterin. Im Alter von 34 Jahren trat Linda stellvertretend für Gabi Bauer und Ingo Zamperoni im Nachtmagazin auf, bevor sie 2013 Nachrichtensprecherin der 20-Uhr-Sendung der Tagesschau wird.

Interview mit Olaf Scholz bei ProSieben

Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekommt nach Annalena Baerbock sein Interview bei ProSieben. Diesmal werden Linda Zervakis und Louis Klamroth die Fragen bei „ProSieben Spezial Live“ stellen.

„Der Kanzlerkandidat im Interview“ läuft am Mittwoch, 12. Mai 2021, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Für Zervakis ist es nach ihrem Abschied von der Tagesschau der erste Einsatz für den Sender.

Linda Zervakis Tagesschau: Letzte Sendung, Abschied, Stream

Nach acht Jahren bei der Tagesschau hat Linda Zervakis am Montagabend, 3. Mai 2021, ihre letzte 20-Uhr-Ausgabe präsentiert. Davor war sie scheinbar nervös. Dem NDR sagte sie: „Ich hoffe, dass man mein Herz nicht pochen hört“. Angemerkt hat man es der Moderatorin zumindest nicht. Souverän wie immer sprach sie die Tagesschau. Themen ihrer letzten Sendung waren der Impfgipfel in Berlin, die Klage der EU gegen Astrazeneca, der Fall Nawalny und die erste nicht-weiße Frau, die einen Oscar gewinnt.

Youtube Die letzte Sendung der Tagesschau von Linda Zervakis

Im NDR meinte sie zum Abschied in der Redaktion werde sie ihre „griechischen Wurzeln nochmal betonen und Ouzo verteilen – und zwar abgepackt in kleinen Flaschen, Corona-konform jeder für sich eine.“ Das sei dann „sozusagen der schlanke griechische Abgang.“

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ auf ProSieben

Ab Herbst hat Zervakis ihre eigene, eineinhalbstündige Show, wöchentlich zur besten Sendezeit auf ProSieben. Gemeinsam mit Matthias Opdenhövel wird sie das neue ProSieben-Journal mit dem Namen „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ moderieren.

„Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen. Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in ‚Zervakis & Opdenhövel. Live.‘ Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten. Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht“, so Zervakis zu ihrem neuen Engagement.

Linda Zervakis auf Instagram

Tagesschau, bewirbt neue Podcast-Folgen oder teilt Neuigkeiten wie ihren Wechsel zu ProSieben. Zwischendurch zeigt sich die Moderatorin aber auch privat, wie etwa beim Schneemannbauen. Die Moderatorin hat einen offiziellen Instagram-Account , dem derzeit 112.000 Menschen folgen (Stand 11.05.2021). Dort teilt sie hauptsächlich Momente aus ihrem Arbeitsalltag, wie bis vor kurzem noch von der, bewirbt neueoder teilt Neuigkeiten wie ihren Wechsel zu ProSieben. Zwischendurch zeigt sich die Moderatorin aber auch privat, wie etwa beim Schneemannbauen.

Linda Zervakis: Podcast „Gute Deutsche“

Linda Zervakis hat auch einen eigenen Podcast bei Spotify mit dem Titel „Gute Deutsche". Darum geht's im Podcast laut Spotify-Beschreibung: Mensch mit Migrationshintergrund – Ein sperriger, deutscher Bürokratenbegriff, der in den meisten Fällen eigentlich nur ein Gefühl beschreibt: Irgendwie immer zwischen den Stühlen zu sein. Linda Zervakis kennt das ganz gut. Mit ihren griechischen Wurzeln ist sie hier in Deutschland immer die Griechin, in dem Land ihrer Eltern der Alman. Im Spotify Original Podcast „Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche" will sie mit prominenten Persönlichkeiten herausfinden, was es bedeutet, nirgends so richtig dazuzugehören. Welche Probleme bringt da, wann werden Menschen darauf reduziert werden oder ab wann genießt man dadurch Vorteile?

Linda Zervakis Buch: „Königin der bunten Tüte“

Ihre Zeit im Kiosk ihrer Eltern hat die Modeartorin nachhaltig geprägt. Darüber hat sie auch in diversen Podcasts gesprochen. 2015 veröffentlicht Zervakis sogar ein eigenes Buch darüber: „Königin der Bunten Tüte: Geschichten aus dem Kiosk“.