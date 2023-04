RTL+. Die beiden Brüder bringen das Format „That‘s My Jam“ von Jimmy Fallon aus den USA nach Deutschland – exklusiv für die Streaming-Plattform RTL+, früher TVNow. Darin treten Promis in lustigen Musik- und Wissensspielen gegeneinander an. Tom und Bill Kaulitz bekommen eine eigene Musikshow auf. Die beiden Brüder bringen das Formatvonaus den USA nach Deutschland – exklusiv für die Streaming-Plattform, früher TVNow. Darin treten Promis in lustigen Musik- und Wissensspielen gegeneinander an.

Wann startet die Show? Wie viele Folgen gibt es? Und wie funktioniert sie überhaupt? Was ihr über das neue Format wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

Wann startet „That‘s My Jam“ auf RTL+?

Die Musikshow ist exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar – und läuft zunächst nicht im linearen Fernsehen. Ein Termin für die Ausstrahlung ist im Moment noch nicht bekannt. Sobald er feststeht, lest ihr ihn hier.

Wie viele Folgen von „That‘s My Jam“ gibt es?

sechs Teile der Show geben wird. Moderiert werden sie von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz, die Fans als Mitglieder der Band RTL hat angekündigt, dass esder Show geben wird. Moderiert werden sie von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz, die Fans als Mitglieder der Band Tokio Hotel kennengelernt haben.

Wann kommt „That‘s My Jam“ im TV?

Noch hat RTL nichts zu einer Ausstrahlung im linearen Fernsehen bekannt gegeben. Sollte die Show auf RTL+ gute Abrufzahlen einbringen, dürfte einer TV-Ausstrahlung aber sicher nichts im Wege stehen.

„That‘s My Jam“: Welche Spiele und Kategorien gibt es?

In den USA feiert „That‘s My Jam“ einige Erfolge. Mehr als 250 Millionen Menschen sahen die Show – auch wegen des ungewöhnlichen Konzepts. Anders als bei vielen anderen Musikshows steht nicht nur der Gesang im Vordergrund, auch Kreativität und Schnelligkeit sind bei den Spielen gefragt.

In insgesamt fünf Runden duellieren sich prominente Teams in Spielen wie der Mix-Tape-Challenge oder der Genre-Challenge. Dabei müssen die Stars bekannte Songs in einem anderen Genre, wie zum Beispiel Country oder Heavy Metal, interpretieren. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band.

Welche Gäste kommen zu „That‘s My Jam“?

Ariana Grande, Kelly Clarkson oder John Legend – Jimmy Fallon lädt in seine Show „That‘s My Jam“ immer wieder hochkarätige Promis ein. Welche Gäste Bill und Tom Kaulitz empfangen werden, hat RTL noch nicht angekündigt. Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ hat Bill Kaulitz jedoch bereits ausgeplaudert, dass Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostock Teil der Show sein wird.