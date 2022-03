Alvaro Soler ist ein spanisch-deutscher Sänger und Synchronsprecher, der vor allem mit seiner ersten Single „El mismo sol“ in Deutschland bekannt geworden ist. Seitdem hat er zahlreiche weitere Alben und Singles veröffentlicht, wie zum Beispiel „Eterno agosto“ und „Sofia“. Außerdem war er für den Disney-Film „Encanto“ als Synchronsprecher tätig. Anfang März 2022 sitzt er nun zum zweiten Mal in der Jury der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“.

Alvaro Soler Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Sänger im Überblick:

Name: Alvaro Tauchert Soler

Alvaro Tauchert Soler Beruf: Sänger, Synchronsprecher

Sänger, Synchronsprecher Geburtstag: 09. Januar 1991

09. Januar 1991 Alter: 31 Jahre

31 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,89 m

1,89 m Geburtsort: Barcelona

Barcelona Wohnort: Berlin, Barcelona

Berlin, Barcelona Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: alvarosolermusic

Alvaro Soler sitzt in der Jury von „The Voice Kids“ 2022

In der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „The Voice Kids“ besetzt der deutsch-spanische Sänger bereits zum zweiten Mal als Coach einen der roten Drehstühle. Alvaro Soler hat zwar noch nicht so viel Übung wie seine Jurykollegen, kann aber dennoch schon etwas Erfahrung vorweisen, da er 2016 in der zehnten Staffel der italienischen Ausgabe der Castingshow „The X-Factor“ in der Jury saß und den Wettbewerb mit der von ihm betreuten Band „Soul System“ gewann. Bei „The Voice Kids“ 2022 möchte er nun erneut seine Musikerfahrung mit den jungen Talenten teilen und am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen.

Alvaro Soler über Freundin und Kinder

Alvaro Soler führte fünf Jahre eine Beziehung mit der spanischen Sängerin Sofia Ellar, bevor das Paar im März 2021 seine Trennung verkündete. In dem Podcast „Place To B“ verriet er nun, dass die Trennung für ihn als Person, die in der Öffentlichkeit steht, nicht einfach war. „Ja, das war natürlich schon sehr präsent in der Zeit, aber gehört irgendwie dazu. Manchmal passiert sowas und ich glaube, man muss sowas auch kommunizieren.“ Das Liebesaus machte das Paar erst Monate nach der Trennung öffentlich.

Aktuell ist Alvaro Soler Single. In seiner Zukunft wünscht er sich jedoch mindestens zwei oder drei Kinder, welche genauso wie er zweisprachig aufwachsen sollen.

Alvaro Soler Lieder: „El mismo sol“ und „Sofia“

Alvaro Soler startete seine Musikkarriere 2010 zusammen mit seinem Bruder und zwei Freunden mit der Gründung einer Band unter dem Namen „Urban Lights“. Sie produzierten eine Single und ein Album und erreichten 2013 in der landesweiten Castingshow „Tú sí que vales“ das Finale. Dort wurde Soler von dem Plattenlabel „Universal Music“ entdeckt und als Solokünstler unter Vertrag genommen.

Anfang 2015 nahm Alvaro Soler schließlich sein Debütalbum „Eterno agosto“ auf, die erste Single „El mismo sol“ folgte im April 2015. „El mismo sol“ wurde anfangs in Italien veröffentlicht und stieg dort innerhalb von zwei Wochen auf Platz eins, wo sie sich vier Wochen lang hielt und mit Fünffachplatin ausgezeichnet wurde. Im Juni 2015 folgte die Veröffentlichung der Single in den deutschsprachigen Ländern und erreichte wenig später Platz eins in der Schweiz. In Deutschland landete sie auf Platz 20 der Charts, erhielt jedoch eine Goldene Schallplatte.

Im April 2016 hatte Alvaro Soler schließlich mit „Sofia“ seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den italienischen Singlecharts. Im Juli stieg das Lied auch in den Schweizer Charts auf den ersten Platz, in Deutschland erreichte es Platz 23 und erhielt Platin.

Youtube Alvaro Soler – „Sofia“

Alvaro Soler bei „The X-Factor“ und „Sing meinen Song“

2016 saß Alvaro Soler in der Jury der zehnten Staffel der italienischen Ausgabe der Castingshow „The X-Factor“. Dort betreute er die Band „Soul System“. Diese wurde zunächst abgelehnt, schließlich jedoch von Alvaro Soler zurückgeholt, nachdem eine andere Band auf eigenen Wunsch vorzeitig ausgestiegen war. Die von dem Sänger betreute Band gelang schlussendlich ins Finale und gewann die Show.

2019 nahm Alvaro Soler des Weiteren an der sechsten Staffel der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil. Dort sang er berühmte Songs weiterer teilnehmender Künstler, während diese in der vierten Folge der Staffel seine Lieder auf ihre Weise interpretierten.

Alvaro Soler als Synchronsprecher bei „Encanto“

Neben seiner Karriere als Sänger war Alvaro Soler auch bereits als Synchronsprecher tätig. Im Jahr 2021 übernahm er für den Disney-Film „Encanto“ für die deutschsprachige und italienische Fassung die Stimme der Rolle Camilo Madrigal. Camilo Madrigal ist ein Mitglied der Familie Madrigal, die in einer isolierten Stadt in den Bergen Kolumbiens lebt und durch eine magische Kerze als „Encanto“ übernatürliche Gaben erhalten hat, die sie zum Wohle der Gemeinschaft einsetzt. Camilo Madrigal hat die Fähigkeit des Gestaltwandelns.

Alvaro Soler: Tour 2022

Nachdem in den letzten Jahren wegen der Corona-Pandemie keine Konzerte stattfinden durften, hat Alvaro Soler für 2022 direkt zwei Touren geplant. Im Sommer 2022 reist er durch ganz Deutschland und gibt zahlreiche Open-Air-Konzerte, während er für den Herbst die „Magia European Tour“ geplant hat, die in ganz Europa stattfinden wird.

