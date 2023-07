Die südafrikanisch-deutsche Tänzerin und Tanztrainerin Motsi Mabuse ist durch die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ einem breiteren Publikum bekannt geworden. Zunächst tanzte sie selbst in der Show mit, seit 2011 sitzt sie jedoch in der Jury und bringt dort ihren besonderen Charme ein. Des Weiteren betreibt sie eine eigene Tanzschule und war bereits in zahlreichen weiteren TV-Formaten wie zum Beispiel „Schlag den Star“ zu sehen.

Wir haben Motsi Mabuse genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Tanzschule bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Motsi Mabuse im Steckbrief

Alle Fakten zu der Tänzerin im Überblick:

Name: Motshegetsi „Motsi“ Mabuse-Voznyuk

Motshegetsi „Motsi“ Mabuse-Voznyuk Beruf: Tänzerin, Tanztrainerin

Tänzerin, Tanztrainerin Geburtstag: 11. April 1981

11. April 1981 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,60 m

1,60 m Geburtsort: Mankwe, Bophuthatswana

Mankwe, Bophuthatswana Wohnort: Kelkheim

Kelkheim Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: motsimabuse

Motsi Mabuse nimmt an „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ teil

RTL lässt es mit der neuen Gameshow „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ ordentlich krachen. Das Konzept der Sendung ist simpel: Während es in völlig unberechenbaren Spielen kracht, explodiert und reißt, was das Zeug hält, müssen prominente Kandidaten und Kandidatinnen herausfinden, wann genau der sogenannte „Moment der Entscheidung“ oder „Knalleffekt“ eintritt. Der Twist dabei: Sie wissen nie, wann dieser Moment in jeder Challenge eintritt, müssen aber so nah wie möglich an ihn herankommen, denn wer den spielentscheidenden „Jetzt knallt’s-Moment“ überschreitet, verliert. Motsi Mabuse rät in der Gameshow mit den anderen prominenten Rateteams um die Wette.

Motsi Mabuse ist bei „Schlag den Star“ angetreten

23. Juli 2022 live auf ProSieben bei „Schlag den Star“ in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegen die Fernsehmoderatorin angetreten, die ihr bereits im Vorfeld den Kampf angesagt hatte: „Liebste Motsi, am Samstag tanzt du nach meiner Pfeife. Wenn ich mit dir fertig bin, schaffst du nicht mal mehr den Ententanz.“ Davon ließ Motsi Mabuse sich jedoch nicht einschüchtern, denn sie wollte „Schlag den Star“ gewinnen und ließ dabei keine Zweifel an ihrem Siegeswillen offen: „Heute tanze ich aus der Reihe. Du bist Rechtsanwältin? Verklagst du mich, wenn du verloren hast?“ Motsi Mabuse ist amlive auf ProSieben beiin bis zuim direkten Duell gegen die Laura Karasek angetreten, die ihr bereits im Vorfeld den Kampf angesagt hatte: „Liebste Motsi, am Samstag tanzt du nach meiner Pfeife. Wenn ich mit dir fertig bin, schaffst du nicht mal mehr den Ententanz.“ Davon ließ Motsi Mabuse sich jedoch nicht einschüchtern, denn sie wollte „Schlag den Star“ gewinnen und ließ dabei keine Zweifel an ihrem Siegeswillen offen: „Heute tanze ich aus der Reihe. Du bist Rechtsanwältin? Verklagst du mich, wenn du verloren hast?“

Motsi Mabuse: Ehemann und Kinder

Motsi Mabuse versucht ihr Privatleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bekannt ist jedoch, dass sie den Tänzer Timo Kulczak im Jahr 2003 heiratete und bis 2011 gemeinsam mit ihm für den Tanzsportverein Schwarz-Weiß-Club Pforzheim in der Hauptgruppe S-Latein tanzte. Die Beziehung der beiden scheiterte jedoch, sodass sie ihre Trennung im Oktober 2014 bekannt gaben.

Von 2011 bis 2014 tanzte Motsi Mabuse schließlich mit dem ukrainischen Profitänzer Evgenij Voznyuk bei den Professionals. Ein Jahr später veröffentlichte sie, dass sie sich in einer Beziehung mit ihm befindet. Im Juni 2017 heiratete das Paar schließlich auf Mallorca. Am 06. August 2018 vervollständigte die Geburt der gemeinsamen Tochter das Familienglück des Paares. Der Name der Tochter ist aktuell jedoch nicht bekannt.

Motsi Mabuse hat eine eigene Tanzschule

Zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk betreibt Motsi Mabuse ihre eigene Tanzschule in Kelkheim. Ganze vier Jahre hat die Planung hierfür gedauert, schlussendlich erfüllte sie sich ihren Traum jedoch im März 2018. Mit fast 75 Kursen wöchentlich in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen bietet die Tanzschule ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dabei war es Motsi Mabuse wichtig, dass die professionellen und aktiven Tänzer, die in ihren jeweiligen Disziplinen zur absoluten Leistungsspitze gehören, ihre Leidenschaft für das Tanzen auf die Kursteilnehmer übertragen und ihnen so das nötige Know-how vermitteln.

Motsi Mabuse ist Jurorin bei „Let‘s Dance“

Motsi Mabuse sitzt seit 2011 neben dem professionellen Tänzer Joachim Llambi und seit 2013 auch Jorge González in der Jury der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Dort bewertet sie die Auftritte der Teilnehmer mit Punkten und bringt zusätzlich ihren besonderen Charme ein. Doch bevor Motsi Mabuse einen Platz in der Jury bekam, gehörte sie selbst zu den teilnehmenden Profitänzern der Show. Im Jahr 2007 nahm sie an der zweiten Staffel teil, in welcher sie an der Seite von Guildo Horn tanzte. Das Paar schied jedoch in der fünften Folge aus und belegte schlussendlich den sechsten Platz. Des Weiteren nahm Motsi Mabuse einige Jahre später in der dritten Staffel ein weiteres Mal als Profitänzerin teil. Dieses Mal tanzte sie an der Seite des Schriftstellers Rolf Schneider und erreichte den fünften Platz.

Seit August 2019 sitzt Motsi Mabuse übrigens auch in der Jury der britischen Originalsendung von „Let‘s Dance“.

Motsi Mabuse: Bücher

Neben ihrer Karriere als professionelle Tänzerin ist Motsi Mabuse außerdem als Autorin tätig. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie bereits im September 2014. In „Chili im Blut: Mein Tanz durchs Leben“ erzählt sie von den wichtigsten Schritten in ihrem Leben und erklärt, wie man immer im richtigen Takt bleibt. 2022 verkündete sie daraufhin auf ihrem Instagram-Account, dass ihr neues Buch „Finding My Own Rhythm“ am 08. September 2022 erscheinen wird. Anders als ihr erstes Werk wird dieses hingegen nur in englischer Sprache erscheinen. In ihrem neuen Buch erzählt die Tänzerin von Entscheidungen, die ihr Leben verändert haben.

Motsi Mabuse: Das hat sie früher gemacht

Motsi Mabuse ist durch die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ einem größerem Publikum bekannt geworden. Viele Fans fragen sich jedoch, was sie früher gemacht hat. Nachdem sie mit 17 Jahren die Schule abgeschlossen hat, begann sie ein Jurastudium an der südafrikanischen Universität Pretoria mit dem Ziel, später die Anwaltskanzlei ihres Vaters zu übernehmen. Aufgrund ihrer Tanzkarriere gab sie dieses jedoch schnell auf. Nachdem sie daraufhin mit nur 18 Jahren südafrikanische Vizemeisterin in den Lateinamerikanischen Tänzen geworden war, wanderte sie kurz darauf nach Deutschland aus, um dort ihre Tanzkarriere fortzuführen.

Wie hoch ist das Vermögen von Motsi Mabuse?

Durch ihre jahrelange Karriere als professionelle Tänzerin und Tanztrainerin hat Motsi Mabuse in den vergangenen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit den ein oder anderen Euro verdient. Genaue Zahlen sind allerdings nicht bekannt.