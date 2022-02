Am Sonntag, den 13. Februar 2022 findet der Super Bowl LVI statt.

Es ist wieder eine spektakuläre Halbzeitshow geplant

geplant Welches Team ist der Favorit für Gewinn der der Vince Lombardi Trophy?

LA Rams oder Cincinnati Bengals: Wer ist der Favorit auf den Super Bowl?

Green Bay Packers und Tampa Bay Buccaneers. Auch Kansas und Patrick Mahomes galten als Favoriten auf den Titel. Im Duell Bengals gegen Rams liegt der Druck bei den Gastgebern, die als erst zweites Team nach den Buccaneers 2021 den Super Bowl im eigenen Stadion erreicht haben. Neben den offensiven Schwergewichten Stafford, Von Miller. Und: Die Super-Bowl-Niederlage der Rams 2019 gegen die New England Patriots soll endlich vergessen gemacht werden. Cincinnati durfte die Vince Lombardi Trophy dagegen noch nie in die Luft stemmen. Die sind eigentlich schon draußen. Dieund Superstar Aaron Rodgers schieden bereits im Viertelfinale aus, genau wie der später zurückgetretene Tom Brady und die. Auch Kansas und Patrick Mahomes galten als Favoriten auf den Titel. Im Duell Bengals gegen Rams liegt der Druck bei den Gastgebern, die als erst zweites Team nach den Buccaneers 2021 den Super Bowl im eigenen Stadion erreicht haben. Neben den offensiven Schwergewichten Stafford, Kupp und Beckham Jr. lauern in der Defense Stars wie Aaron Donald und. Und: Die Super-Bowl-Niederlage der Rams 2019 gegen die New England Patriots soll endlich vergessen gemacht werden. Cincinnati durfte die Vince Lombardi Trophy dagegen noch nie in die Luft stemmen.

Super Bowl Wetten: Los Angeles laut Quoten Favorit

Die Los Angeles Rams gehen für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den 56. Super Bowl der National Football League (NFL). Bei einem Sieg der Rams in ihrem SoFi-Stadium in Inglewood/Kalifornien zahlt das Unternehmen 15 Euro für zehn Euro Einsatz aus, die Quote für einen Überraschungssieg der Cincinnati Bengals steht bei 26,5:10. Legt Underdog Cincinnati Bengals aus Ohio in der Nacht auf Montag (14. Februar, ab 00.30 Uhr MEZ/live auf ProSieben und DAZN) erstmals die Hand an die begehrte Vince Lombardi Trophy, zahlt bwin also das 2,65-Fache des Einsatzes zurück.

Super Bowl MVP: Stafford, Burrow oder Kupp?

Im Kampf um den Titel des "Most Valuable Player" (MVP) des Super Bowl erwartet bwin die Star-Quarterbacks beider Teams vorne. Der 34 Jahre alte Rams-Quarterback Matt Stafford liegt hier mit Quote 2,35 vor dem 25-jährigen Shooting-Star Joe Burrow (Quote 3,25), der die Bengals zum ersten Mal nach 1989 in den Super Bowl führte.

Star-Receiver Cooper Kupp von den Rams ist mit Quote 6,50 Top-Favorit auf den ersten Touchdown des Spiels vor Cincinnatis Joe Mixon (Quote 8,50).

Wer wird Most Valuable Player des Super Bowl 2022?

Matthew Stafford, LA Rams (2.35)

Joe Burrow, Bengals (3.25)

Cooper Kupp, LA Rams (7.00)

Aaron Donald, LA Rams (13.00)

Ja'Marr Chase, Bengals (17.00)

----

Joe Mixon, Bengals (36.00)

Super Bowl Touchdown: Wettquoten für die ersten Punkte des Spiels

Cooper Kupp, LA Rams (6.50)

Joe Mixon, Bengals (8.50)

Cam Akers, LA Rams (10.00)

Ja'Marr Chase, Bengals (10.00)

Super Bowl Wetten: Unternehmer setzt 4,5 Millionen Euro auf die Bengals

Jim McIngvale (70) hat es wieder getan. Der Geschäftsmann aus Houston/Texas, bekannt für hohe Wetten im US-Sport, setzt 4,5 Millionen Dollar auf den Super-Bowl-Gewinn der Cincinnati Bengals. Liegt "Mattress Mack" richtig, bekommt er 7,7 Millionen (rund 6,8 Millionen Euro) zurück.

"Ich musste ungefähr zwanzig 200.000-Dollar-Wetten machen, damit es funktioniert", sagte McIngvale, dem eine Einzelhandelskette für Möbel gehört, bei ESPN.

Im Vorjahr hatte McIngvale gut 3,5 Millionen auf den Triumph der Tampa Bay Buccaneers gesetzt - und gewonnen. Zuletzt lief es allerdings nicht. Im Januar verlor "Matratzen Mack" bei Football-Wetten insgesamt 4,7 Millionen Dollar. Unter anderem lag er beim Finale der College-Meisterschaft falsch. "Ich habe immer gesagt, dass ein Rückschlag nur eine Vorbereitung für ein Comeback ist", sagte McIngvale.

Joe Burrow gegen Matthew Stafford: Das zeichnet die Quarterbacks aus