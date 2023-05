Er ist aktuell bekannter als jemals zuvor: Aaron Rodgers ist neuer Quarterback der New York Jets.

Doch wie tickt Aaron Rodgers eigentlich privat? Was ist abseits des Footballplatzes über ihn bekannt? Alle Infos zum NFL-Quarterback findet ihr hier im Porträt.

Aaron Rodgers im Steckbrief

Alle Fakten zu Aaron Rodgers auf einen Blick:

Name : Aaron Rodgers

: Aaron Rodgers Spitzname: A-Rod

A-Rod Geburtstag : 2. Dezember 1983

: 2. Dezember 1983 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Chico, Kalifornien, USA

: Chico, Kalifornien, USA Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,88 m

: 1,88 m Gewicht: 101 kg

101 kg Trikotnummer: 12

12 Kinder : keine

: keine Instagram : aaronrodgers12

: aaronrodgers12 Twitter: @AaronRodgers12

Aaron Rodgers Karriere: Vom Schulstar zum NFL-Quarterback

Bereits zu High School-Zeiten war Aaron Rodgers Teil des Football-Teams. Als Quarterback stellte er mehrere Schulrekorde auf. Er bekam das Angebot auf die University of Illinois zu gehen, entschied sich allerdings für die Heimat und besuchte das Butte College in Oroville, Kalifornien. Auch hier stelle Rodgers einige Schulrekorde auf. Der Head Coach der University of California, Berkeley, Jeff Tedford, wurde auf ihn aufmerksam und holte Rodgers nach Berkeley zu den Golden Bears. Im fünften Spiel der Saison 2003 avancierte Rodgers zum Starting-Quarterback. 2005 wurde er im NFL Draft in der ersten Runde von den Green Bay Packers ausgewählt. In seinen ersten drei Jahren in der NFL musste er sich allerdings mit der Rolle des Ersatzmanns hinter Brett Favre zufriedengeben und kam nur zu Kurzeinsätzen. Erst als dieser 2008 seinen Rücktritt bekannt gab, wurde Rodgers der neue Starting-Quarterback der Packers und verlängerte im selben Jahr seinen Vertrag um sechs Jahre. Die Saison 2009 bedeutete den Durchbruch für den Quarterback – er führte die Mannschaft in die Play-Offs.

Aaron Rodgers: Rekorde mit den Green Bay Packers

Seit dem Jahr 2005 ist Aaron Rodgers fester Bestandteil der Mannschaft der Green Bay Packers. 2009 zogen die Packers erstmals mit Rodgers in die Play-Offs ein. Dem neuen Quarterback gelang es als erster Quarterback der NFL-Geschichte in den ersten zwei Jahren als Stammquarterback jeweils über 4000 Yards zu werfen. Auch 2010 konnte sich das Team wieder eine Wildcard sichern und gewann überraschend und als Außenseiter im Super Bowl gegen die Pittsburgh Steelers. Rodgers wurde im Anschluss zum Super Bowl MVP („Most Valuable Player“) gewählt.

Die darauffolgende Saison wurde die erfolgreichste Regular Season der Vereinsgeschichte. Die Packers gewannen die ersten 13 Spiele, wodurch mit 19 gewonnenen Spielen in Folge ein neuer Vereinsrekord aufgestellt wurde. Lediglich eine Niederlage mussten die Packers in der Regular Season hinnehmen. 2013 wurde Rodgers Vertrag für 110 Millionen Dollar um fünf weitere Jahre verlängert. Das machte den Quarterback zum bestbezahltesten Spieler der NFL.

In den darauffolgenden Jahren liefen die Green Bay Packers immer wieder Gefahr, in eine Krise zu geraten, konnten sich allerdings fangen und zogen in die Play-Offs ein. 2017 brach sich Rodgers, genau wie 2013, das Schlüsselbein und fiel für einige Zeit aus. 2018 und 2019 verpasste das Team die Play-Offs, woraufhin Mike McCarthy ans Head-Coach entlassen wurde und Matt LaFleur den Posten übernahm. Rodgers verlängerte seinen Vertrag erneut für rund 134 Millionen Dollar. 2020 gelangen den Green Bay Packers einige Erfolge und mit einer 13:3-Statistik gelang der Einzug in die Play-Offs. Rodgers kam in den 16 Spielen der Regular Season auf 4299 Passing Yards, 48 Touchdowns und fünf Interceptions, was seine Führung in zahlreichen Statistiken bewirkte. Zudem gelang ihm die Nominierung in das 2020 All-Pro Team sowie die Nominierung als NFL MVP der Pro Football Writers of America. Ende Januar 2021 wurde er zum dritten Mal zum NFL Most Valuable Player sowie zum FedEx Air Player of the Year gewählt. Am 25. Dezember 2021 überbot Rodgers den Franchise-Rekord der meisten Touchdowns für die Packers von Brett Favre (442) beim 24:22-Sieg über die Cleveland Browns.

Aaron Rodgers: Wechsel zu den New York Jets

Seit der Einberufung von Jordan Love im NFL Draft 2020 schien das Tischtuch zwischen Aaron Rodgers und seinen Green Bay Packers bereits zerschnitten zu sein. Der vierfache MVP und zukünftige Hall of Famer war seit 2008 der Starting Quarterback in Green Bay und zählt nach wie vor zu den besten Quarterbacks der Liga. Einzig der sportliche Erfolg, der bis zum letzten Jahr anhielt, schien die Beziehung zwischen Rodgers und Green Bay aufrecht zu erhalten. Beide Parteien gehen nun getrennte Wege gehen. Mit Jordan Love haben die Packers bereits Rodgers‘ Nachfolger im Kader und steuern auf einen Umbruch zu.

Aaron Rodgers: Doppelgänger kommt aus Deutschland

Im Dezember letzten Jahres ging ein Bild viral, das einen Mann zeigt, der Aaron Rodgers zum Verwechseln ähnlich sieht. Es entstand beim NFL-Spiel der Green Bay Packers gegen die Chicago Bears. Der Doppelgänger entpuppte sich als Frank, der gebürtig aus Montreal, Kanada stammt und momentan in München wohnt. Er flog nach Chicago, um seinen Vater, der ein Packers-Fan ist, zu überraschen. „Nach dem Spiel habe ich versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, um zu sehen, ob Aaron Rodgers kommen und vielleicht mein Trikot signieren würde. Dann ist nichts passiert", sagte Frank. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde der Rodgers-Doppelgänger mit Anrufen und Interviewanfragen überhäuft, denen er gerne nachkam.

Aaron Rodgers Vermögen: So viel verdient der Quarterback

Seit 2005 hat Aaron Rodgers in der NFL insgesamt 306.642.206 Millionen US-Dollar verdient.