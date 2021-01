Die Dreharbeiten zur vierten Staffel mussten unterbrochen werden, doch schon bald lüftet die neue Staffel 5 von „Riverdale“ endlich alte Geheimnisse. Die beliebte Serie geht auf Netflix weiter.

Worum es in „Riverdale“ geht, welche Schauspieler im Cast sind und wann die neuen Folgen veröffentlicht werden, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Riverdale“ Staffel 5 – Start auf Netflix

Die fünfte Staffel startet am 21. Januar 2021 auf Netflix. Wie üblich sind Neustarts ab 9 Uhr morgens verfügbar.

Handlung – Darum geht’s in der fünften Staffel „Riverdale“

Es geht nahtlos weiter: Die fünfte Staffel zeigt die drei restlichen Folgen und dann wird es einen großen Zeitsprung geben. Die Jugendlichen verlassen die Highschool und kehren sieben Jahre später wieder in ihre Heimatstadt zurück. Die College-Zeit der Teenager wird also einfach übersprungen.

Archie, Betty und Co. sind in der neuen Staffel in ihren Zwanzigern. Fast der gesamte Cast kehrt zurück bis auf Skeet Ulrich (Forsythe Pendleton „FP“ Jones) und Marisol Nichols (Hermione Lodge). Die beiden sollen keinen Serien-Tod sterben, aber Fans dürfen gespannt sein, wie der Abschied aussehen wird.

Der Trailer zu „Riverdale“

Hier könnt ihr schon mal einen Blick in die neue Staffel werfen:

Youtube Riverdale: Staffel 5 Trailer

„Riverdale“ Schauspieler – Der Cast im Überblick

Zum Cast gehören diese Schauspieler und Schauspielerinnen:

Archibald „Archie“ Andrews – K. J. Apa

Elizabeth „Betty“ Cooper – Lili Reinhart

Veronica Lodge – Camila Mendes

Forsythe Pendleton „Jughead“ Jones – Cole Sprouse

Cheryl Blossom – Madelaine Petsch

Josefine „Josie“ McCoy – Ashleigh Murray

Alice Cooper – Mädchen Amick

Kevin Keller – Casey Cott

Hiram Lodge – Mark Consuelos

Reginald „Reggie“ Mantle – Charles Melton

Antoinette „Toni“ Topaz – Vanessa Morgan

Serie wie „Riverdale“: Vorschläge für Serien, die „Riverdale“ ähnlich sind

Wer noch eine neue Serie zum Binge-Watching braucht, hier findet ihr ein paar Vorschläge:

„Love, Death & Robots” auf Netflix

„Twin Peaks“ auf Sky

„Fargo“ auf Netflix

„American Gods“ auf Amazon Prime

„Utopia“ auf Amazon Prime

„Orphan Black“ auf Netflix