Ihre Geschichte ist weltberühmt: Das Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und der gleichnamige Film wurden nach der Veröffentlichung Anfang der 80er-Jahre zu echten Klassikern. Die Geschichte schildert die Situation drogenabhängiger Kinder und Jugendlicher am Beispiel der Protagonistin Christiane Felscherinow, die in den 70er Jahren in die Westberliner Drogenszene abrutschte und heroinsüchtig wurde. Uli Edel verfilmte ihr Buch 1981 unter dem Titel „Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ mit Natja Brunckhorst in der Titelrolle.

Im Februar startet jetzt eine moderne Serienadaption des Klassikers auf Amazon Prime. Doch unterscheidet sich die Handlung der Serie von der des Originals? Wer sind die Schauspieler? All das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Start: „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ auf Amazon Prime Video

acht Episoden von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sind ab dem 19. Februar 2021 bei Die insgesamtvon „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sind ab dembei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Inhalt: Darum geht es in der Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ folgt sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel und Michi stürzen sich in die berauschenden Nächte Berlins, ohne Einschränkungen und Regeln, und feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung – bis sie erkennen müssen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann.

Cast: Die Besetzung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

In den Hauptrollen der Serien-Adaption spielen einige Newcomer. Auch sonst lässt sich der Cast sehen:

Jana McKinnon – Christiane

Lena Urzendowsky – Stella

Lea Drinda – Babsi

Michelangelo Fortuzzi – Benno

Jeremias Meyer – Axel

Bruno Alexander – Michi

Angelina Häntsch – Christianes Mutter Karin

Sebastian Urzendowsky – Christianes Vater Robert

Detlef Bothe – Detlef

Bernd Hölscher – Günther

Hildegard Schmahl – Babsis Großmutter Ann

Valerie Koch – Stellas Mutter Nati

Nik Xhelilaj – Dijan

Heiner Hardt – Bennos Vater Horst Radzun

Tom Gronau – Matze

Mai Duong Kieu – Lamai

Ralf Dittric – Großvater Christiane

Tonio Arango – Tristan

Trailer zu „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ Serie

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sehen:

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bei Amazon Prime

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist eine internationale Co-Produktion zwischen Constantin Television und Amazon Studios. Mit „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ergänzt der Streaming-Dienst sein wachsendes Angebot an exklusiven Inhalten bei Prime Video. Amazon bietet ein großes Angebot an Filmen und Serien. Eigenproduktionen findet man unter der Kategorie „Amazon Originals.“

