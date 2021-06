Ungarn gegen Portugal: Am Dienstag, den 15.06.2021, geht es bei der Europameisterschaft 2021 für beide Teams um den ersten Sieg in der deutschen Gruppe F.

Die Gruppe F startet mit dem 1. Spieltag in Budapest. Für Ungarn ist es die zweite EM-Teilnahme seit 1972. Bei der EM 2016 zogen die Ungaren überraschend in die Hauptrunde ein. Davor blieb dem Vize-Weltmeister von 1954 nur die Rolle als Zuschauer. Die Formkurve der Ungaren zeigt aktuell steil nach oben. Das Team um Kapitän Adam Szalai verlor keines der letzten neun Pflichtspiele.

Beim Titelverteidiger und deutschen EM-Gegner Portugal ist Abwehrspieler João Cancelo kurz vor dem Auftaktspiel gegen Ungarn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dennoch ist das Ziel der Portugiesen klar: „Wir müssen uns einzig und allein auf uns selbst konzentrieren“, forderte Christiano Ronaldo, dessen Mannschaft von 13 Länderspielen gegen Ungarn noch keines verloren hat. Der portugiesische Superstar dürfte als erster Spieler bei einer fünften EM zum Einsatz kommen, zudem kann er sich den alleinigen Torjägerrekord vor Michel Platini (beide je neun Treffer) holen.

Wo wird die Partie zwischen Ungarn und Potugal live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Ungarn gegen Portugal bei der EM 2021: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Portugal trifft zum EM-Auftakt am Dienstag, den 15.06.2021, auf Ungarn. Das EM-Spiel findet um 18:00 Uhr in Budapest in der Puskas Arena statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Ungarn, Portugal

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe F

Datum und Uhrzeit: 15.06.2021, 18:00 Uhr

Spielort: Puskas Arena (Budapest, Ungarn)

Zugelassene Zuschauer: 65.000

Schiedsrichter: Cakir, Cüneyt (Türkei)

Assistenten: Duran, Bahattin (Türkei), Ongun, Tarik (Türkei)

Vierter Offizieller: Schärer, Sandro (Schweiz)

Video-Assistent: Irrati, Massimiliano (Italien)

UEFA EURO 2020 im TV und Live-Stream: Wer überträgt Ungarn gegen Portugal?

Das EM-Spiel zwischen Ungarn und Portugal wird ab 17:05 Uhr (Anpfiff 18:00 Uhr) im Free-TV im ZDF übertragen. Circa eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gibt es bei „ZDF Sportstudio live“ die Vorberichte zur Begegnung mit den beiden Experten Christoph Kramer und Bjarne Goldbæk. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen bietet das ZDF einen kostenlosen Live-Stream an.

Auch die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 15.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Welche EM-Spiele laufen im Free-TV und im Stream? Alle Infos zur Übertragung der EURO

Welche EM-Partien sind im Free-TV zu sehen? Bei welchen Spielen wird ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky, DAZN oder Magenta TV benötigt? Wo gibt es die Deutschland Spiele zu sehen?

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der EM 2021, erfahrt ihr hier:

Europameisterschaft 2021: Termine, Spielorte, Spielplan, Tickets

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: