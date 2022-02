Morgen, am 20.2.2022, finden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ihren Abschluss. Zwei Wochen lang kämpften Athleten aus der ganzen Welt auf Schnee und Eis um Gold, Silber und Bronze. Am letzten Wettkampftag finden vier Entscheidungen statt.

Wann und wo werden die Entscheidungen und die Abschlussfeier live im TV übertragen? Hier eine Übersicht:

Olympia live im TV: Übertragung am Sonntag, 20.02.2022

2.05 Uhr: Curling Frauen, Finale

2.30 Uhr: Viererbob Männer, Lauf 3 von 4

4.20 Uhr: Viererbob Männer, Lauf 4 von 4

5.10 Uhr: Eishockey Männer, Finale

7.30 Uhr: Langlauf 30 Kilometer Frauen, Finale

13 Uhr: Abschlussfeier

Welche TV-Sender übertragen am Sonntag live aus Peking?

Sowohl ARD als auch ZDF haben in den letzten zwei Wochen die Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen live im TV übertragen. Ebenso Eurosport. Die letzten Entscheidungen und die Abschlussfeier am Sonntag, 20. Februar, übertragen ARD und Eurosport live.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: