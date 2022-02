Abschlussfeier bildet als großes Finale das Ende des Sportevents. Mit Musik, Gesang, Tanz und Feuerwerk sollen die Zeremonien die Menschen dazu einladen, die Kultur des Landes zu entdecken, in dem die Spiele stattfinden. Mit der Eröffnungsfeier haben die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking begonnen, diebildet als großes Finale das Ende des Sportevents. Mit Musik, Gesang, Tanz und Feuerwerk sollen die Zeremonien die Menschen dazu einladen, die Kultur des Landes zu entdecken, in dem die Spiele stattfinden.

Wann ist Olympia 2022 in China zu Ende ?

in China zu ? Was wird bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele geboten?

der Olympischen Winterspiele geboten? Wo und wann wird die Feier live im TV übertragen?

Alle Infos zur Show mit Datum, Uhrzeit und Dauer der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2022 in Peking findet ihr in diesem Artikel.

Wann ist Olympia 2022 zu Ende?

Am Sonntag, 20. Februar 2022, enden die 24. Olympischen Winterspiele in diesem Jahr offiziell. Zwei Wochen haben die Athletinnen und Athleten in Peking um Goldmedaillen gekämpft. Am Sonntagmorgen geht das Spektakel noch weiter – um 11 Uhr deutscher Zeit Uhr geht dann der letzte Wettkampf im Eiskunstlaufen über die Bühne. Mittags wird ab 12.45 Uhr dann die Schlussfeier von Olympia 2022 im TV übertragen.

Olympia Abschlussfeier 2022: Alle Infos zum Ende der Olympischen Spiele

Nach zwei Wochen wird Beijing 2022 mit der Abschlussfeier – die ebenfalls im Vogelnest stattfinden wird – enden. Bei der Feier wird die olympische Flagge an die Bürgermeister der italienischen Städte Mailand und Cortina-D'Ampezzo, die Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2026, weitergegeben.

Im „Vogelnest“ ist unabhängig von Ergebnissen noch einmal eine prunkvolle Show geplant, in der sich Mailand als Ausrichter der kommenden Winterspiele in vier Jahren präsentieren darf. Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach erklärt, wie gewohnt blumig und wortgewandt, die Spiele für beendet.

Olympia 2022 Abschlussfeier live – Uhrzeit, Datum, Dauer im TV und Stream

In Peking ist es 20.00 Uhr abends, wenn die große Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele über die Bühne geht. Hier alle Infos zur Übertragung der Show im TV und Stream zu deutscher Zeit: