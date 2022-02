Morgen wird in sieben Disziplinen wieder um Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gekämpft. Hier findet ihr alle Entscheidungen, die am Sonntag, den 13.02.2022, in Beijing anstehen und fallen werden.

Gold, Silber oder Bronze: In welchen Disziplinen werden heute Medaillen vergeben?

vergeben? Welche Chancen haben die Athletinnen und Athleten aus Deutschland?

In diesem Artikel findet ihr alle Entscheidungen und Medaillen-Wettkämpfe am 13. Februar in der Vorschau.

Biathlon 10 km Verfolgung der Frauen

Die deutsche Biathletin Denise Herrmann hat es bei den Olympischen Winterspielen in Peking bereits geschafft: Sie hat die Goldmedaille im Biathlon-Einzel gewonnen. Am 13.02.22 stehen nun Medaillen-Entscheidungen bei der 10km-Verfolgung der Damen an.

Biathlon Verfolgung – 12,5 km der Männer

Auch bei den Männern steht im Biathlon eine Entscheidung an. Im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer kämpfen die Biathleten am 13. Februar um die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Langlauf der Männer – 4x10km Staffel im Skilanglauf

Im Langlauf konnte sich Deutschland bisher keine Medaille bei den Olympischen Winterspielen sichern. Nun stehen die Ergebnisse der Staffel im Skilanglauf der Männer noch aus. Können sich die deutschen auf 4x10 Kilometer im Skilanglauf eine Medaille sichern?

Ski Alpin der Männer – Finale im Riesenslalom

Eine Medaillen-Entscheidung fällt am Sonntag im Ski-Alpin der Männer. Die Männer starten ins Finale beim Riesenslalom der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

Eisschnelllauf Finale der Frauen auf 500 m

Am Samstag, den 12. Februar, ging bereits das Finale im Eisschnelllauf der Männer über 500 Meter über die Bühne. Nun stehen bei den Herren schon wieder Entscheidungen im Eisschnelllauf an. Deutschland hat in der Disziplin bisher allerdings keine Medaillen gewonnen. Der beste deutsche Eisschnellläufer der vergangenen Jahre ist Patrik Beckert. Für die Frauen geht es beim Eisschnelllauf ins Finale über 500 Meter. Über die 5000 Meter ist Irene Schouten aus den Niederlanden die Olympiasigerin im Eisschnelllauf.

Short Track Finale: 3000 m Staffel der Frauen

Im Pekinger Hallenstadion ist bereits das Finale der Damen über 1000 Meter über die Bühne gegangen. Im Shorttrack-Finale bei der 3000 Meter Staffel der Frauen stehen die Entscheidungen noch aus. Sie fallen am 13.02.2022.

Short Track Finale: 500 m der Männer

Auch für die Männer steht im Shorttrack ein Finale an. Am Sonntag fallen die Entscheidungen über 500m bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

