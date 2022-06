Fußball-Fans können sich am heutigen Donnerstag, 1.6.2022, auf spannende Länderspiele freuen. Die Nations League, als Ersatz für die früher üblichen Test-Länderspiele von der UEFA kreiert, geht in ihre dritte Runde. Alle 55 Mitgliedsverbände nehmen daran teil. In diesem Artikel bekommt ihr die Antworten auf folgende Fragen:

Welche Spiele finden heute in der Nations League 2022 statt?

finden heute in der Nations League 2022 statt? Wo werden die Länderspiele live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zur Nations League 2022 bekommt ihr hier.

Nations League heute live: Welche Spiele finden am 1.6.2022 statt?

Beim Auftakt in die neue Saison der Nations League ist unter anderem Ex-Weltmeister Spanien im Einsatz. Der Mitfavorit für die Wüsten-WM in Katar empfängt im Topspiel um 20.45 Uhr in Sevilla Ex-Europameister Portugal. Die deutsche Mannschaft spielt am Samstag in Bologna gegen Italien.

Spieltag 1 der Nations League 2022 am 1. Juni im Überblick:

18 Uhr: Zypern - Kosovo

18 Uhr: Georgien - Gibraltar

18 Uhr: Bulgarien - Nordmazedonien

18 Uhr: Estland - San Marino

20.45 Uhr: Tschechische Republik - Schweiz

20.45 Uhr: Spanien - Portugal

20.45 Uhr: Israel - Island

20.45 Uhr: Serbien - Norwegen

20.45 Uhr: Slowenien - Schweden

20.45 Uhr: Nordirland - Griechenland

Portugals Mittelfeldspieler Bernardo Silva bei der Pressekonferenz. Portugal trifft am Donnerstag in der Nations League auf die spanische Nationalmannschaft.

© Foto: CARLOS COSTA/afp

Nations League Übertragung: So seht ihr die Länderspiele im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Nations League haben sich im Vergleich zur letzten Saison nicht großartig verändert. Das Streamingportal DAZN überträgt weiterhin einen Großteil der Länderspiele im Livestream. Allerdings sind die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht auf DAZN zu sehen, diese werden im deutschen Free-TV übertragen.

Nations League 2022 auf DAZN: Kosten und Probeabo

DAZN bietet leider seit einiger Zeit kein kostenloses Testabo mehr an. Wer sich das Sportangebot daher auf DAZN ansehen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, welches für Neukunden seit dem 1. Februar 2022 24,99 Euro im Monat (nicht monatlich kündbar) kostet. Alternativ kann ein Jahresabo für einmalig 274,99 Euro abgeschlossen werden. Ein monatlich kündbares Abonnement kostet 29.99 Euro. Alle weiteren Infos zur Mitgliedschaft auf DAZN bekommt ihr in diesem Artikel.

Deutschland in der Nations League: Wo werden die DFB-Spiele übertragen?