Am heutigen Dienstag,, treffenundin der Nations League aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft steht nach drei Unentschieden in drei Spielen auf dem dritten Platz in der Gruppe. Es ist also noch Luft nach oben und Bundestrainer Hansi Flick möchte nun gegen Italien den ersten Sieg in der Nations League 2022 feiern. Der Gegner aus Italien steht mit fünf Punkten an der Tabellenspitze in der Gruppe und möchte diese auch verteidigen. Das Hinspiel zwischen der DFB-Elf und Italien endete mit einem 1:1 Unentschieden. Das letzte Spiel der Italiener endete ebenfalls unentschieden gegen England.