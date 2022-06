Zum dritten Mal startet mit der Nations League ein Wettbewerb der Fußball-Nationalmannschaften im Anschluss an die regulären Liga-Spielzeiten in Europa. Nach zwei misslungenen Teilnahmen will Deutschland es im Jahr 2022 besser machen.

Wer sind die Gegner der deutschen Nationalmannschaft?

der deutschen Nationalmannschaft? Wann finden die Spiele statt?

finden die Spiele statt? Wo werden die deutschen Partien in der Nations League im Free-TV übertragen?

Gegner, Orte und Termine - Gegen wen spielt Deutschland in der Nations League?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Gruppe A3 auf Europameister Italien, auf England und auf Ungarn. Es finden jeweils Hin- und Rückspiele in dieser Gruppe statt. Und das sind die genauen Termine und Spielorte:

Italien - Deutschland , Samstag, 04.06.2022, um 20.45 Uhr in Bologna

, Samstag, 04.06.2022, um 20.45 Uhr in Bologna Deutschland - England , Dienstag, 07.06.2022, um 20.45 Uhr in München

, Dienstag, 07.06.2022, um 20.45 Uhr in München Ungarn - Deutschland , Samstag, 11.06.2022, um 20.45 Uhr in Budapest

, Samstag, 11.06.2022, um 20.45 Uhr in Budapest Deutschland - Italien , Dienstag, 14.06.2022, um 20.45 Uhr in Mönchengladbach

, Dienstag, 14.06.2022, um 20.45 Uhr in Mönchengladbach Deutschland - Ungarn , Freitag, 23.09.2022, um 20.45 Uhr in Leipzig

, Freitag, 23.09.2022, um 20.45 Uhr in Leipzig England - Deutschland, Montag, 26.09.2022, um 20.45 Uhr

Wo werden die deutschen Partien in der Nations League im Free-TV übertragen?

Die deutschen Spiele in der Nations League sind allesamt im Free-TV zu sehen, aber bei unterschiedlichen Sendern: So hat sich RTL die Übertragungsrechte für die Spiele am 4. und 11. Juni gesichert. Die beiden Partien am 7. und 14. Juni werden im ZDF ausgestrahlt.