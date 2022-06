4.6.2022, trifft Deutschland in Bologna auf Europameister Italien. Im Stadio Renato Dall'Ara kommt es zur 36. Partie zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern. Und die Italiener muss man als deutschen Angstgegner bezeichnen. Acht Siegen stehen 15 Niederlagen gegenüber. In der Nations League 2022 steht ein echter Fußball-Klassiker bevor: Am Samstag,, trifftin Bologna auf Europameister. Im Stadio Renato Dall'Ara kommt es zur 36. Partie zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern. Und die Italiener muss man als deutschen Angstgegner bezeichnen. Acht Siegen stehen 15 Niederlagen gegenüber.

Italien gegen Deutschland – Nations League: Uhrzeit, Übertragung und Schiedsrichter

Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien wird am Samstag, 4.6.2022, ausgetragen. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr. Austragungsort ist das Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Das Schiedsrichter-Gespann wird angeführt von Sdrjan Jovanovic. Für das Deutschlandspiel wird es eine Übertragung im deutschen Fernsehen geben.

Nationalteams: Deutschland, Italien

Deutschland, Italien Wettbewerb: Nations League 2022, Gruppenphase, Spieltag 1

Nations League 2022, Gruppenphase, Spieltag 1 Datum und Uhrzeit : Samstag 4.6.2022 um 20:45 Uhr

: Samstag 4.6.2022 um 20:45 Uhr Spielort : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic, Serbien

Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft auf dem Adi-Dassler-Sportplatz: Bundestrainer Hansi Flick gibt Anweisung für das Auftaktspiel gegen Italien bei der Nations League 2022.

Italien – Deutschland heute live: Wo wird das Länderspiel im Free-TV übertragen?

Viele Fußballfans werden sich fragen, ob das Länderspiel Deutschland gegen Italien live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der Sender RTL überträgt die Partie live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichte beginnen bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20:15 Uhr. Florian König moderiert, Marco Hagemann kommentiert und Lothar Matthäus begleitet das Live-Spiel in einer Doppelrolle als Experte und Co-Kommentator. Das Länderspiel ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Deutschland gegen Italien?

RTL bietet parallel zur Ausstrahlung im Free-TV auch einen Live-Stream an. Der Online-Stream erfordert allerdings eine Registrierung und den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements für RTL+ (ehemals TVNow).

Alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Italien im TV und Stream noch einmal im Überblick:

