Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet erst im November statt. Teilnehmer sind für die WM schon qualifiziert? Wer könnte noch dazukommen? Noch müssen sich Fußball-Fans auf der ganzen Welt ein bisschen gedulden: Diefindet erst im November statt. Die Auslosung der Gruppen für die WM ist aber schon heute, am 1. April 2022. Für viele Fans stellt sich direkt die Frage: Welchesind für die WM schon qualifiziert? Wer könnte noch dazukommen?

Hier sind alle Infos zu den Mannschaften und Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

WM 2022 Teilnehmer: Wer ist bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert?

Die Teams für die WM 2022 verteilen sich auf die verschiedene Kontinente der Welt. Nicht alle Plätze stehe schon fest, da noch Qualifikationsspiele ausstehen. Welche Länder bereits qualifiziert sind:

Argentinien

Belgien

Brasilien

Dänemark

Deutschland

Ecuador

England

Frankreich

Ghana

Iran

Japan

Kamerun

Kanada

Katar (Gastgeber)

Kroatien

Marokko

Mexiko

Niederlande

Polen

Portugal

Saudi-Arabien

Schweiz

Senegal

Serbien

Spanien

Südkorea

Tunesien

Uruguay

USA

WM 2022 Qualifikation: Diese Teams können noch dabei sein

Die letzten Qualifikationsspiele sind erst in der Länderspielphase im Juni angesetzt. So werden die interkontinentalen Play-offs mit den Duellen Costa Rica gegen Neuseeland und von Peru gegen den Sieger der Partie Vereinigte Arabische Emirate und Australien erst am 13. und 14. Juni in Katar ausgespielt. Auch das letzte europäische Ticket über die Play-offs ist noch zu vergeben. Das Halbfinale der Ukraine gegen Schottland war wegen des Angriffskriegs Russlands von März auf Juni verschoben worden, als Finalgegner steht Wales bereits fest.

Folgende Teilnehmer könnten also noch ein Ticket für die WM gewinnen:

Australien

Costa Rica

Neuseeland

Peru

Schottland

Ukraine

Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Wales

Nur zwei aus dieser Liste könnten noch einen Platz bekommen und bei der WM teilnehmen.