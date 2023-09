Das ZDF nimmt die Zuschauer an den kommenden Freitagabenden wieder mit ins Leben von Feli und Viktoria. Am 01.09.2023 fällt der Startschuss zur zweiten Staffel von „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“. Darin ermitteln die beiden Schwestern in sechs neuen Kriminalfällen.

Wann laufen die Folgen von Staffel 2 im TV und im Stream? Wroum geht es? Und wer spielt mit? Alle Infos findet ihr hier auf einen Blick.

Wann startet Staffel 2 im ZDF?

Die Schwestern ermitteln wieder! Den ersten Fall der zweiten Staffel zeigt das ZDF am Freitag, 1. September 2023, zur Primetime.

„Mordsschwestern“: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 2

Die neue Staffel umfasst sechs Folgen, die in einem wöchentlichen Rhythmus freitags zur Primetime ausgestrahlt werden.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 01.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 08.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 15.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 22.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 29.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 06.10.2023 um 20:15 Uhr

Gibt es die neuen Folgen auch in der ZDF-Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden werden jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in den neuen Folgen?

In der zweiten Staffel verfolgen wir erneut die Geschichte rund um die Schwestern Feli und Viktoria, die in jeder Folge einen spannenden Kriminalfall lösen. Auch privat müssen die beiden einige Herausforderungen bewältigen…

Die neuen Folgen im Episodenguide

Worum es in den einzelnen Folgen geht, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Die Made“

Janina Janssen wird erschossen aufgefunden. Während sich Viktoria und Sami um die Befragungen kümmern, analysiert Feli die Maden am Tatort. Sie könnten womöglich Aufschlüsse über die Tatzeit geben. Janinas Mann, Sven, ist schockiert über die Todesnachricht. Plötzlich finden die Schwestern heraus, dass Janina schwanger war. Sven kann nicht der Vater sein. Hatte Janina vielleicht ein Verhältnis mit dem Täter? Währenddessen versuchen sich, Feli, Josh, Viktoria und Sami in ihrer Familien-WG einzuleben.

Folge 2: „Ruby“

Ruby Nielsen wird erschlagen neben ihrem Pferd gefunden. Sie arbeitete auf einem Pferdehof als „Pferdeflüsterin“. Dort war sie unendlich glücklich. Außerhalb hatte sie jedoch keine sozialen Kontakte. Fast alle Mitarbeiter haben ein Motiv. Beispielsweise war Ruby für Hanna Bergs Entlassung mitverantwortlich. Außerdem schien sie Nils Albrecht, Fenjas Verlobtem, näher gewesen zu sein, als er zugibt. Hat Fenja davon gewusst? Auch im Privatleben verzweifeln Viktoria und Feli. Viktoria bemerkt, dass sie nicht nur freundschaftliche Gefühle für Sami hegt, der gerade aber mit Feli ausgeht.

Folge 3: „Schweinepriester“

Schweinebauer Silas Hinnerksen wird in seiner Scheune ermordet. Die Trauer über seinen Tod hält sich in Grenzen. Schließlich hat der Viehwirt Zuchtschweine aus Massentierhaltung auf seinem Hof geschlachtet und das Fleisch als Bioware verkauft. Könnten sich etwa Tierschützer an ihm gerächt haben? Da Viktoria hart an dem Fall arbeitet, vergisst sie Samis Geburtstag. Um das wiedergutzumachen, möchte sie die nächste Nachtschicht zu zweit nutzen – auch, um ihm ihre Gefühle zu beichten.

Folge 4: „Hensleffs letzter Fall“

Die Putzkraft der Krimiautorin Bettina Döring ist tot. Katerina Mlinar hat nicht nur für sie, sondern auch für viele andere Prominente gearbeitet. Dabei hat sie immer wieder pikante Intimitäten gefunden, mit denen sie ihre Arbeitgeber erpresste. Wurde sie etwa von einem Promi ermordet? Oder doch von ihrem Ex-Freund? Schließlich hat er ihr nach der Trennung vor vier Jahren schon damit gedroht, sie zu ermorden.

Folge 5: „Helden“

Jan Toft wurde mit einer historischen preußischen Waffe ermordet. Den Polizisten fällt auf, dass er ein teures Fahrrad fährt, obwohl er nicht sehr viel verdient. Jan war ein großer Fan von der preußischen Geschichte und arbeitete auch in einem Museum. Könnte die Tatwaffe von dort stammen? Außerdem hatte Jan eine Affäre mit Charly von Grundmann, eine Nachfahrin eines preußischen Soldaten. Ihr Freund Thomas Hellbach hat das herausgefunden. War es Mord aus Eifersucht? Währenddessen streiten sich Feli und Viktoria aufgrund eines verschwiegenen Geheimnisses.

Folge 6: „Die Perle“

Finja Eilers war die Besitzerin einer Kneipe, bevor sie genau dort ermordet wurde. Schon seit einiger Zeit war die Wirtin verschuldet. Um die Kneipe vor dem Aus zu retten, ließ sie sich ihre Lebensversicherung bar auszahlen. Jetzt ist das Geld verschwunden. Könnte ihr Ex-Mann André etwas mit ihrem Mord zu tun haben? Schließlich war er nie Fan von Finjas Arbeit in der Kneipe. Obendrein befanden sich die beiden gerade im Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Julius. Währenddessen sind die Lorentzen-Schwestern auch privat gefordert. Viktoria versucht noch immer ihre Gefühle für Sami zu ergründen. Feli dagegen muss als Mutter wachsen.

Die Besetzung von Staffel 2 im Überblick

In Staffel 2 gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel. Daneben sind einige neue Darsteller im Cast sowie pro Folge auch noch Episodenrollen. Hier seht ihr die Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Das sind die Hauptrollen:

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Hier seht ihr eine Liste der Episodenrollen:

Sven Janssen – Christian Schneeweiß

Lisa Hoppe – Katharina Heyer

Annika Martens – Lea Willkowsky

Falk Marten – Matthias Ludwig

Wim Wittkamp – Jörn Knebel

Niklas Wittkamp – Franz Ferdinand

Kim Johans – Joy Maria Bai

Janina Janssen – Kim-Sarah Brandts

Fenja Nöhren – Julia-Maria Köhler

Nils Albrecht – Florian Bartholomäi

Hanna Berg – Alina Heipe

Paul Sörensen – Stephan Szász

Ruby Nielsen – Seri Isabell Rauschenbach

Fabian Lang – Martin Schnippa

Notärztin – Sophia Spitzenberg

Marthe Hinnerksen – Lina Wendel

Ioanna Sideris – Artemis Chalkidou

Clara Hinnerksen – Anna Bachmann

Jens Hinnerksen – Lennart Lemster

Ulf Bollinger – Alexander Wüst

Silas Hinnerksen – Thomas Bloem

Maja König – Eva Maria Nikolaus

Solmaz Farhadi – Nina Sarita Balthasar

Roxana Farhadi – Aseb Mokonen

Dunja Mlinar – Sarah Palarczyk

Bettina Döring – Marion Kracht

Oliver Wnuk – Oliver Wnuk

Johannes Drews – Manou Lubowski

Jutta Gisele – Stephanie Schadeweg

Annika Drews – Evi Meinardus

Henryk Djordjevic – Attila Georg Borian

Charly von Grundmann – Zoë Valks

Freifrau Karin von Grundmann – Irene Rindje

Freiherr Alexander von Grundmann – Tim Grobe

Thomas Hellbach – Andreas Dyszewski

Leonie – Sofie Junker

Ben Amadi – Alexander Prince Osei

Jan Toft – Henry Wendenburg

Marc Schülke – Tino Führer

André Eilers – Christian Beermann

Stella Sibelius – Julia Nachtmann

Julius – Ben Leonard Stiehler

Niklas Stracke – Jörg Pose

Bruno Schlüter – Bo Hansen

Finja Eilers – Andrea zum Felde

So waren die ersten vier Folgen

In der ersten Staffel haben wir Viktoria und Feli besser kennengelernt. Wir haben die beiden während der Arbeit und auch in ihrem Privatleben beobachten dürfen und herausgefunden, dass sie sehr oft aneinandergeraten, jedoch vertragen sie sich auch immer wieder. Viktoria ist Kriminalhauptkommissarin in Flensburg. Nach dem Tod ihres Vaters wechselt ihre jüngere Schwester Feli ebenfalls zur Kripo Flensburg. Als neue Forensikerin mischt sie die Team-Dynamik auf. Kriminaltechniker Dariusz Kowalski sind die Methoden der Neuen nicht ganz geheuer, freundet sich aber schnell mit ihr an. Dafür steht Hauptkommissar Sami häufig als Vermittler zwischen den beiden Schwestern.