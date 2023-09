Der Freitag im ZDF ist aktuell für die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ reserviert. Am Freitag, 29.09.2023, zeigt der Sender die fünfte Folge. In „Helden“ wurde ein junger Mann mit einer historischen Waffe erschossen. Die Schwestern müssen herausfinden, woher diese stammt und wer der Täter ist.

Worum geht es? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Helden“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt die sechs neuen Folgen immer freitags. Weiter geht es am 29.09.2023. An diesem Abend läuft die fünfte Folge zur Primetime um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Helden“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden werden jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Helden“?

Im Wald einer Flensburger Adelsfamilie taucht plötzlich ein preußischer Soldat auf – und zwar tot. Ermordet mit einer historischen Waffe. Viktoria und Feli finden heraus, dass das Opfer Jan Toft ein Fan der preußischen Geschichte war. Er schrieb gerade seine Masterarbeit über den preußisch-dänischen Krieg und arbeitete in einem Museum, wo das Lagerleben der Soldaten von 1864 nachgestellt wurde. Könnte die Waffe von dort geklaut worden sein?

Jan war außerdem Mitglied in einer Reenactment-Gruppe, die in Gedenken an den preußischen Soldaten Carl von Grundmann gegründet wurde. Viktoria und Sami hören sich dort um. Zwar soll der Tod nicht an die große Glocke gehängt werden, doch Charly von Grundmann, Nachfahrin von Carl, scheint ziemlich mitgenommen zu sein. Offenbar hatten die beiden eine Affäre, obwohl Charly mit Thomas Hellbach zusammen ist. Am Tag seines Todes war Jan mit einem teuren Fahrrad unterwegs. Der Job im Museum bezahlt ihm jedoch nicht sehr viel. Könnte er das Geld aus einer illegalen Quelle haben?

Auch privat haben die Lorentzen-Schwestern so einige Probleme. Feli kam erst im vergangenen Jahr zur Hamburger Kripo. Dafür hat sich die Polizei bei Viktoria über sie informiert. Doch diese hat das Gespräch bisher nie erwähnt. Mittlerweile hat es Joshs Vater Ben endlich nach Deutschland geschafft und trifft zum ersten Mal seit Langem auf Feli.

Die Besetzung von „Helden“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Helden“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Charly von Grundmann – Zoë Valks

Freifrau Karin von Grundmann – Irene Rindje

Freiherr Alexander von Grundmann – Tim Grobe

Thomas Hellbach – Andreas Dyszewski

Leonie – Sofie Junker

Ben Amadi – Alexander Prince Osei

Jan Toft – Henry Wendenburg

Marc Schülke – Tino Führer

Wann und wo wurde „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt hat.

Alle Infos zu den neuen Folgen von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer dürfen sich seit Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: