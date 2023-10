Die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ geht zu Ende. Am 06.10.2023 zeigt der Sender die letzte Folge „Die Perle“. Darin wird die Wirtin einer Kneipe ermordet und sie hinterlässt einen zehnjährigen Sohn. Dies erinnert die Lorentzen-Schwestern an ihre eigene Vergangenheit. Doch die beiden müssen sich auf die Zukunft konzentrieren.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Die Perle“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigte die sechs neuen Folgen immer freitags. Zu Ende geht es am 06.10.2023. An diesem Abend läuft die letzte Folge zur Primetime um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Die Perle“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden werden jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Die Perle“?

Finja Eilers wird tot in ihrer eigenen Kneipe gefunden. Sie hinterlässt einen zehnjährigen Sohn und dessen Vater. Viktoria und Feli geht der Fall besonders nahe. Sie werden an ihre eigene Mutter erinnert, die an einem Herzinfarkt starb, während sie mit Feli schwimmen war. Finja übernahm nach dem Tod ihres Vaters die „Perle“ – seine geliebte Kneipe. Die „Perle“ war zwar immer gut besucht, doch sie stand kurz vor dem Aus. Um sich aus ihren Schulden zu retten, hat Finja ihre Lebensversicherung bar auszahlen lassen. Jetzt ist das Geld jedoch nicht mehr aufzufinden. Könnte ihr Ex-Mann André etwas damit zu tun haben? Seine Begeisterung für Finjas Job in der Kneipe hielt sich in Grenzen. Er hatte ihr einen Job als Buchhalterin in seiner Werft angeboten und war der Meinung, dass die Kneipe nicht das richtige Umfeld für Julius, ihren Sohn, sei. Deshalb möchte er auch das alleinige Sorgerecht für ihn haben. Finja hatte natürlich Angst, dass André und seine neue Freundin Stella ihr das Kind wegnehmen möchten. Die Schwestern müssen unbedingt Finjas Mörder finden.

Währenddessen sind die Lorentzen-Schwestern auch privat gefordert. Viktoria versucht noch immer ihre Gefühle für Sami zu ergründen. Feli dagegen muss als Mutter wachsen.

Finja Eilers (Andrea zum Felde, r.) liegt ermordet in ihrer eigenen Kneipe. Die Lorentzen-Schwestern müssen den Fall unbedingt aufklären.

© Foto: ZDF/Mathias Prause

Die Besetzung von „Die Perle“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Die Perle“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

André Eilers – Christian Beermann

Stella Sibelius – Julia Nachtmann

Julius – Ben Leonard Stiehler

Niklas Stracke – Jörg Pose

Bruno Schlüter – Bo Hansen

Finja Eilers – Andrea zum Felde

Wann und wo wurde „Mordsschwestern“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt habe.

Alle Infos zu Staffel 2 von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer durften sich ab Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum ging es in Staffel 2? Wer spielte mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: