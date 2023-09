Der Freitag im ZDF ist aktuell für die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ reserviert. Am 22.09.2023 zeigt der Sender die vierte Folge. In „Hensleffs letzter Fall“ geht es um die Putzkraft einer Krimiautorin, die tot aufgefunden wird. Sie starb an einem Herzinfarkt, doch die Schwestern finden heraus, dass sie vorher betäubt wurde.

Worum geht es? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Hensleffs letzter Fall“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt die sechs neuen Folgen immer freitags. Weiter geht es am 22.09.2023. An diesem Abend läuft die vierte Folge zur Primetime um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Hensleffs letzter Fall“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden werden jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Hensleffs letzter Fall“?

Owe ist ein großer Fan von Kommissar Hensleff, die Hauptfigur der Krimiautorin Bettina Döring. Jetzt darf er die Erfinderin endlich treffen. Es ist jedoch nicht aus Spaß, sondern aufgrund eines Falles. In Bettinas abgebrannter Gartensauna liegt nämlich die Leiche der Putzkraft Katerina Mlinar. Diese war bei vielen Prominenten angestellt. Viktoria und Sami ermitteln in der Gegend, als die Ergebnisse der Obduktion ergeben, dass Katerina an einem Herzinfarkt starb. Doch es gibt Hinweise darauf, dass sie schon davor betäubt wurde. Ihre Tochter Dunja hatte sie einen Tag vor dem Tod als vermisst gemeldet. Bei ihr gibt es auch die ersten Spuren. Dunja erzählt vom Ex-Freund ihrer Mutter. Er hat sie nicht nur ausgenutzt und misshandelt, sondern auch gedroht, sie umzubringen. Nach der Trennung schien Katerina allerdings wieder mit einem neuen Mann anzubandeln.

Das Team entdeckt jedoch auch, dass Katerina selbst kein Unschuldslamm war. Während ihrer Arbeit entdeckte sie immer wieder intime Details ihrer Auftraggeber und fotografierte diese. Schließlich erpresste sie die Prominenten. Das würde zumindest die hohen Summen erklären, die immer wieder auf ihr Konto eingegangen sind. In Katerinas Wohnung wurde eingebrochen. Der Täter schien etwas gesucht zu haben. Der Fall wird immer komplizierter, als plötzlich klar wird, dass Katerina schon drei Tage vor der Vermisstenmeldung nicht mehr aufzufinden war.

Josh hat seinen Vater zu einer Theatervorführung nach Deutschland eingeladen. Feli hat ihre Zweifel, denn Ben lebt mit seiner neuen Familie mittlerweile in London. Wird er es rechtzeitig nach Flensburg schaffen?

Die Besetzung von „Hensleffs letzter Fall“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Hensleffs letzter Fall“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Dunja Mlinar – Sarah Palarczyk

Bettina Döring – Marion Kracht

Oliver Wnuk – Oliver Wnuk

Johannes Drews – Manou Lubowski

Jutta Gisele – Stephanie Schadeweg

Annika Drews – Evi Meinardus

Henryk Djordjevic – Attila Georg Borlan

Wann und wo wurde „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt hat.

Alle Infos zu den neuen Folgen von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer dürfen sich seit Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: