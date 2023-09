Ab sofort ist der Freitag im ZDF für die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ reserviert. Am 01.09.2023 zeigt der Sender die erste Folge „Die Made“. Darin geht es um Janina Janssen, die erschossen aufgefunden wird. Die Schwestern ermitteln und tauchen immer tiefer in das Leben der ehemaligen Sportlehrerin ein.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Die Made“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt die sechs neuen Folgen immer freitags. Los geht es am 01.09.2023. An diesem Abend läuft die erste Folge zur Primetime um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Die Made“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden werden jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Die Made“?

Janina Janssen war einmal Sportlehrerin an einer Marineschule. Jetzt wurde sie tot aufgefunden. Erschossen – und zwar aus nächster Nähe. Das ist jedoch nicht das Einzige in ihrer Akte. Zwei Wochen zuvor hatte sie ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Während Viktoria und Sami die Verwandten und Bekannten befragen, analysiert Feli die Maden, die sich an der Leiche fanden. Marineoffizier Sven Janssen ist vom Tod seiner Frau schockiert. Er erzählt, wie liebevoll sie sich um ihn gekümmert hat, nachdem er aufgrund eines Unfalls querschnittsgelähmt war. Die Obduktion bringt eine Überraschung: Janina war schwanger. Sven kann nicht der Vater sein, aber wer dann? Scheinbar war Janina auf mehreren Onlineplattformen unterwegs. Hat sie dort vielleicht den Mörder getroffen?

Während die Schwestern im Fall ermitteln, haben sie aber auch eigene Probleme. Sie ziehen zu viert in eine WG und das bringt einige Herausforderungen mit sich. Während Feli und Josh ordentlich sind, herrscht bei Viktoria und Jule komplettes Chaos. Viktoria hat aber schon einen Lösungsplan geschmiedet, der den anderen jedoch nicht gefällt.

Während Viktoria die Nachricht von Janinas Tod verbreitet, arbeitet Feli (Caroline Hanke) im Labor. Die Maden an der Leiche könnten womöglich Aufschluss über den Tatzeitpunkt geben.

© Foto: ZDF/Mathias Prause

Die Besetzung von „Die Made“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Die Made“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas "Feli" Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz "Dusi" Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Sven Janssen – Christian Schneeweiß

Lisa Hoppe – Katharina Heyer

Annika Martens – Lea Willkowsky

Falk Martens – Matthias Ludwig

Wim Wittkamp – Jörn Knebel

Niklas Wittkamp – Franz Ferdinand

Kim Johans – Joy Maria Bai

Janina Janssen – Kim-Sarah Brandts

Wann und wo wurde „Mordsschwestern“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt habe.

Alle Infos zu Staffel 2 von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer dürfen sich ab Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: