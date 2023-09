Der Freitagabend im ZDF ist aktuell für die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ reserviert. Am Freitag, 08.09.2023, zeigt der Sender die zweite Folge. In „Ruby“ geht es um eine junge Frau, die tot aufgefunden wird. Die Schwestern und das Team tauchen tief in die Vergangenheit und das Leben von Ruby ein, um den Täter zu finden.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Ruby“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt die sechs neuen Folgen immer freitags zur Primetime. Weiter geht es mit Folge 2 am 08.09.2023 um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Ruby“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden sind jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Ruby“?

Ruby Nielsen wird erschlagen neben ihrem Pferd am Strand gefunden. Spuren an ihrem Körper weisen auf Misshandlung hin. Feli und Dusi finden außerdem komische Plastikteile neben der Leiche, die die Ermittler zu einem Pferdehof führen. Dort arbeitete Ruby als „Pferdeflüsterin“. Die beiden finden heraus, dass Ruby Waise war, bis Nele und Paul Sörensen sie adoptiert haben. Als Ruby erwachsen war, haben sie sie bei Neles Nichte Fenja Nöhren auf dem Pferdehof untergebracht. Dort war sie unendlich glücklich. Außerhalb hatte sie jedoch keine sozialen Kontakte und nach dem Tod von Nele isolierte sie sich endgültig. Noch während der Ermittlungen wird Feli und Dusi klar, dass fast alle Mitarbeiter auf dem Hof ein Motiv haben. Beispielsweise war Ruby für Hanna Bergs Entlassung mitverantwortlich. Obendrein schien sie Nils Albrecht, Fenjas Verlobtem, näher gewesen zu sein, als er zugibt. Hat Fenja davon gewusst? Kurz vor ihrem Tod schrieb sie Ruby eine mysteriöse Nachricht, dass die beiden reden müssen. Licht ins Dunkle würde wohl Rubys Tagebuch bringen, doch das ist spurlos verschwunden.

Auch im Privatleben verzweifeln Viktoria und Feli. Viktoria bemerkt, dass sie nicht nur freundschaftliche Gefühle für Sami hegt, der gerade aber mit Feli ausgeht.

Viktoria (Lena Dörrie) bemerkt während der Ermittlungen, dass sie sich langsam in Sami (Tamer Trasoglu) verliebt.

© Foto: ZDF/Sandra Hoever

Die Besetzung von „Ruby“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Ruby“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Fenja Nöhren – Julia-Maria Köhler

Nils Albrecht – Florian Bartholomäi

Hanna Berg – Alina Heipe

Paul Sörensen – Stephan Szász

Ruby Nielsen – Seri Isabell Rauschenbach

Fabian Lang – Martin Schnippa

Notärztin – Sophia Spitzenberg

Wann und wo wurde „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt hat.

Alle Infos zu den neuen Folgen von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer dürfen sich seit Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: