Mainz 05 trifft am heutigen Sonntag, den 03.10.2021, in der Bundesliga auf Union Berlin.

Die Unioner spielen entgegen einiger Erwartungen wieder eine unerwartet gute Saison. Mit dem 3:0 gegen Maccabi Haifa gelang auch der erste Sieg in der Gruppenphase der Conference League. Alle drei Tore erzielten Stürmer. Damit setzt sich ein eiserner Trend auch international fort. Für Trainer Urs Fischer ist das alles kein Zufall. „Es ist kein Geheimnis. Es ist die Arbeit unter der Woche. Immer wieder üben, das gibt eine gewisse Selbstverständlichkeit. Heute waren wir doch sehr effizient“, sagte der Union-Coach. Bleibt mit Spannung zu erwarten ob Union Berlin auch in der Liga gegen Mainz 05 an die guten Leistungen anknüpfen kann.

Wo wird das Spiel live übertragen?

Maniz 05 gegen Union Berlin: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Mainz und Union Berlin findet am Sonntag, den 19.09.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Mainzer MEWA Arena sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Mainz 05, Union Berlin

: Mainz 05, Union Berlin Wettbewerb : 1. Bundesliga, 7. Spieltag

: 1. Bundesliga, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.10.2021, 15:30 Uhr

: 03.10.2021, 15:30 Uhr Spielort : MEWA Arena, Mainz

: MEWA Arena, Mainz zugelassene Zuschauer: 25.000

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Mainz 05 gegen Union?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem Mainz und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Mainz gegen Union am 03.10.2021 um 15:30 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Mainz gegen Union gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Spiel Mainz gegen Union völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Spiel Mainz gegen Unionverfolgen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie Mainz gegen Union Berlin, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, 01.10.2021, 20:30 Uhr

Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr

Dortmund gegen Augsburg

Wolfsburg gegen Gladbach

Stuttgart gegen Hoffenheim

Hertha BSC Berlin gegen Freiburg

Samstag, 02.10.2021, 18:30

Sonntag, 03.10.2021, 15:30 Uhr

Sonntag, 03.10.2021, 17:30 Uhr

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Sonntag, 03.10.2021, 19:30 Uhr