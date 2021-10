Heute am Samstag, den 02.10.2021, ist der VfL Bochum zu Gast bei RB Leipzig.

Nach der Königsklassen-Niederlage wollen die roten Bullen wieder an die im Ligaalltag gezeigten Leistungen gegen den VfB Stuttgart (4:0) und Hertha BSC (6:0) anknüpfen. Doch RB-Trainer Marsch warnt vor dem Aufsteiger. „Bochum ist viel besser als die Ergebnisse, sie spielen gut gegen den Ball, sind bereit für den Kampf, und vielleicht denken sie, wir sind ein bisschen schwach“, Nach wie vor muss Leipzig auf die verletzten Marcel Halstenberg und Dani Olmo verzichten.

Wo wird die mit Spannung erwartete Partie zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

RB Leipzig gegen VfL Bochum: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum findet am Samstag, den 02.10.2021, um 18:30 Uhr statt. In der Red Bull Arena in Leipzig werden 34.000 Zuschauern erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, VfL Bochum

: RB Leipzig, VfL Bochum Wettbewerb : 1. Bundesliga, 7. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 7. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 02.10.2021, 18:30 Uhr

: 02.10.2021, 18:30 Uhr Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig zugelassene Zuschauer : 34.000

: 34.000 Schiedsrichter: noch offen

RB Leipzig gegen VfL Bochum live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen RB Leipzig und VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung RB Leipzig gegen Bochum am 02.10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport

Sky Sport Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie Leipzig gegen Bochum, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, 01.10.2021, 20:30 Uhr

Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr

Dortmund gegen Augsburg

Wolfsburg gegen Gladbach

Stuttgart gegen Hoffenheim

Hertha BSC Berlin gegen Freiburg

Samstag, 02.10.2021, 18:30 Uhr

RB Leipzig gegen VfL Bochum

Sonntag, 03.10.2021, 15:30 Uhr

Mainz gegen Union Berlin

Sonntag, 03.10.2021, 17:30 Uhr

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Sonntag, 03.10.2021, 19:30 Uhr