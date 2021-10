Den 7. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga eröffnen heute Abend, am 01.10.2021, der 1. FC Köln und Greuther Fürth. Die Kölner haben mit dem Aufsteiger aus Fürth eine vermeintlich leichtere Aufgabe zu Gast. Köln-Trainer Steffen Baumgart warnt jedoch: „Wir sind der Favorit. Es ist aber nur ein Begriff. Wir spielen zu Hause, da ist es egal wer kommt, wir wollen gewinnen. Wir haben die bessere Mannschaft. Aber nicht immer gewinnt das bessere Team. Für mich ist entscheidend, dass die Mannschaft in Bereiche reingekommen ist, die ihr viele nicht zugetraut haben. Fürths Trainer Stefan Leitl lässt seine Mannschaft mit offenem Visier agieren. Wenn ich gegen ihn gespielt habe, waren es immer enge Spiele.“

1. FC Köln gegen Greuther Fürth: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen der Köln und Greuther Fürth findet am Freitag, den 01.10.2021, um 20:30 Uhr statt. Im Kölner RheinEnergieSTADION sind 33.000 Zuschauer zugelassen.

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt das Spiel des „Effzeh“ gegen Greuther Fürth?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Köln und Greuther Fürth wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Köln vs. SpVgg Greuther Fürth gratis online auf DAZN

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel 1. FC Köln gegen Fürth völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen.

1. FC Köln gegen Greuther Fürth: Mehr Zuschauer dürfen ins Rhein-Energie-Stadion

Es sind gute Nachrichten für alle Fans des „Effzeh“. Der 1. FC Köln darf gegen Greuther Fürth 8000 Fans mehr als gegen Leipzig reinlassen. Das entschied das Gesundheitsamt Köln vor der Partie gegen den Aufsteiger. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Alexander Wehrle, findet es sei ein „positiver Schritt Richtung Normalität“. Dank der Lockerung ist das Rhein-Energie-Stadion nun zu 2/3-ausgelastet (40.000 Plätze).

Aufsteiger Greuther Fürth hofft in Köln auf ersten Saisonsieg

Die SpVgg Greuther Fürth sehnt sich nach dem 1. Saisonsieg der laufenden Saison. „Ich bin überzeugt davon, dass wir treffen werden“, sagte Trainer Stefan Leitl. Zum Auftakt des 7. Spieltags erhofft er sich „etwas Zählbares“ für seine Mannschaft, am besten drei Punkte. Der Aufsteiger, der mit nur einem Zähler am Ende der Tabelle steht, geht allerdings als Außenseiter in die Partie bei den im eigenen Stadion noch ungeschlagenen Kölnern.

