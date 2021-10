Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Samstag, den 02.10.2021, die TSG Hoffenheim in der heimischen Mercedes-Benz-Arena.

Nachdem die Hoffenheimer mit dem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg zuletzt eine schwächere Serie beendeten, kann es Cheftrainer Sebastian Hoeneß in Stuttgart etwas lockerer angehen. Dass der VfB wiederum nun seit fünf Spielen ohne Sieg ist, spielt für den Hoffenheimer Coach jedoch keine große Rolle. „Die Mannschaft ist gefährlich, überhaupt nicht zu unterschätzen“, sagte er. „Ich sehe da auch keine wirklich schwierige Phase oder Krise.“ Das sei „etwas Mediales“.

Wo wird das Spiel VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim – 1. Bundesliga: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Schwaben-Duell in der 1. Bundesliga zwischen Stuttgart und Hoffenheim findet am Samstag, den 02.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der Mercedes-Benz-Arena. Im Stadion des VfB Stuttgart sind momentan bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen. Für das Landesduell mit der TSG 1899 Hoffenheim gilt die 3G-Regelung: Fans müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Welche Regelung gelte, werde vor jedem Heimspiel neu überprüft, teilte ein Sprecher mit. Masken müssen nicht auf den Sitz- oder Stehplätzen getragen werden.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim

: VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim Wettbewerb : 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22

: 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22 Datum und Uhrzeit : Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr

: Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr Spielort : Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zugelassene Zuschauer: 25.000

Stuttgart gegen Hoffenheim: Übertragung live im TV und Stream auf Sky, DAZN oder Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfB und Hoffenheim wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Stuttgart gegen Hoffenheim am 02.10.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Am vergangenen Sonntag kamen die Stuttgarter gegen Bochum nicht über ein 0:0 hinaus. Die Schwaben warten nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Gelingt gegen die TSG Hoffenheim am heutigen Samstag die Wende? Das Bundesligaspiel wird life auf Sky übertragen.

© Foto: Bernd Thissen

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie Stuttgart gegen Hoffenheim, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, 01.10.2021, 20:30 Uhr

Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr

Dortmund gegen Augsburg

Wolfsburg gegen Gladbach

Stuttgart gegen Hoffenheim

Hertha BSC Berlin gegen Freiburg

Samstag, 02.10.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 03.10.2021, 15:30 Uhr

Mainz gegen Union Berlin

Sonntag, 03.10.2021, 17:30 Uhr

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Sonntag, 03.10.2021, 19:30 Uhr