Der FC Bayern München empfängt am heutigen frühen Sonntagabend, den 03.10.2021, Eintracht Frankfurt in der heimischen Allianz Arena.

16 Punkte aus sechs Spielen, eine Tordifferenz von +18 und ein schier unbändiger Siegeswille in jedem Spiel – die Bayern sind in dieser Bundesliga-Saison bislang wieder einmal das Maß aller Dinge – nicht zuletzt wegen Julian Nagelsmann. Kein Bayern-Trainer startete je besser, nach dem Remis zum Auftakt in Gladbach kann am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander gelingen. Für Oliver Kahn liegt der Schlüssel in der neuen defensiven Stabilität. „Jetzt können wir wieder zu Null spielen, was die Basis für erfolgreichen Fußball ist“, sagte er. Nagelsmann „versteht es, den Spielern Veränderungen schnell beizubringen, das zeichnet ihn aus“.

Wo wird Bayern gegen Frankfurt live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 7. Spieltag.

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Rekordmeister Bayern und Eintracht Frankfurt findet am Sonntag, den 03.10.2021, um 17:30 Uhr statt. In der Allianz Arena in München wird die Begegnung vor ausverkauftem Haus stattfinden. Während die Corona-Regeln in anderen Stadien gelockert werden, bleibt beim FC Bayern München die Zuschauerzahl im Vergleich zu den Heimspielen der Vorwochen unverändert. Bis zu 25.000 Fans sind in der Allianz Arena zugelassen. Zudem wird die 3G-Regelung angewendet. Auf dem gesamten Gelände ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich, auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Eintracht Frankfurt

: FC Bayern München, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 7. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 7. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 03.10.2021, 17:30 Uhr

: 03.10.2021, 17:30 Uhr Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München zugelassene Zuschauer: 25.000

FC Bayern gegen Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem FCB und der Frankfurter Eintracht wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky überträgt die Partie nicht.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Frankfurt am 03.10.2021 um 17:30 Uhr:

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie Bayern gegen Frankfurt, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, 01.10.2021, 20:30 Uhr

Samstag, 02.10.2021, 15:30 Uhr

Dortmund gegen Augsburg

Wolfsburg gegen Gladbach

Stuttgart gegen Hoffenheim

Hertha BSC Berlin gegen Freiburg

Samstag, 02.10.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 03.10.2021, 15:30 Uhr

Sonntag, 03.10.2021, 17:30 Uhr

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Sonntag, 03.10.2021, 19:30 Uhr