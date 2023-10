„Love Island“ 2023. Sie alle wollten in der Datingshow von RTL2 „heiße Flirts & wahre Liebe“ finden, doch das gelang nicht allen. Im großen Finale von Staffel 8 standen nur drei Paare. Wer von ihnen am Ende als Gewinner aus der Show geht und sich über 50.000 Euro freuen darf, lag wie immer in den Händen der Zuschauer. Drei aufregende und heiße Wochen liegen hinter den Kandidaten und Kandidatinnen von. Sie alle wollten in der Datingshow von RTL2 „heiße Flirts & wahre Liebe“ finden, doch das gelang nicht allen. Im großenstanden nur drei Paare. Wer von ihnen am Ende alsaus der Show geht und sich über 50.000 Euro freuen darf, lag wie immer in den Händen der Zuschauer.

Welches Couple die Fans am meisten von sich überzeugt hat, die Platzierungen und weitere Infos zur letzten Live-Show, bekommt ihr hier im Überblick.

Jenny und Luca sind die Gewinner von „Love Island“ 2023

Drei Wochen lang suchten die Kandidaten von „Love Island“ 2023 die wahre Liebe. Auch Jenny und Luca hofften, in der achten Staffel ihre Traumpartner zu finden. Bereits nach der ersten Paarungszeremonie legten die Zuschauer in der App fest, dass Jenny und Luca als Couple zusammenpassen. Dies änderte sich auch im Laufe der Folgen nicht ein einziges Mal. Im großen Finale erzählte Luca, dass die beiden die ganze Zeit nur Augen für sich hatten. Der schönste Moment für sie war jedoch, als Luca für Jenny eine Fotocollage gebastelt und sie damit gefragt hat, ob sie seine Freundin sein möchte. Diese Frage beantwortete Letztere natürlich mit Ja. Schlussendlich haben die beiden nicht nur die große Liebe gefunden, sondern sind auch als Gewinner aus der achten Staffel gegangen.

So lief das Finale von Staffel 8

Das Finale von Staffel 8 startete direkt emotional: Nachdem die Islander ihre Familien ganze drei Wochen lang nicht sehen durften, standen nun Videogespräche mit ihnen an. Die Kandidaten konnten dann auch zum ersten Mal ihre Partner und Partnerinnen vorstellen. Beim „Spiel der Liebe“ durften die Couples anschließend Zukunftsluft schnuppern, denn von ihrer Hochzeit über das Elternwerden bis hin zu ihrem Leben als altes Ehepaar mussten sie all die kommenden Jahre nachspielen. Nachdem alle das Spiel erfolgreich gemeistert hatten, gab es wieder reichlich Tränen. Im Voraus haben die Islander Liebesbriefe für ihre Partner und Partnerinnen geschrieben, die sie sich nun gegenseitig vorlesen durften. Dabei konnten sie sich nochmal ihre Gefühle füreinander gestehen. Dann stand die letzte große Entscheidung an. Sylvie Meis redete nicht lange um den heißen Brei und verkündete: Evi und Leandro belegen den dritten Platz. Schlussendlich entschied es sich zwischen dem Couple Leon und Laura und dem Couple Jenny und Luca. Am Ende stand fest: Jenny und Luca haben gewonnen!

Die Platzierungen im Überblick:

Platz 1: Jenny und Luca

Platz 2: Leon und Laura

Platz 3: Evi und Leandro

Das waren alle Kandidaten von „Love Island“ 2023

In der achten Staffel hofften insgesamt 22 Kandidaten und Kandidatinnen darauf, die wahre Liebe zu finden. Doch das gelang nicht allen. Nach und nach mussten Islander die Villa verlassen. Gleichzeitig kamen immer wieder neue Granaten dazu. Wir haben euch einen Überblick dazu, wer alles dabei war.