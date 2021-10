Neue Woche, neue Chance für fünf Unternehmen und Geschäftsideen. In Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich erneut Gründerinnen und Gründer vor die Jury, um ihre Produkte zu präsentieren. Auch Mike Bökenkröger will die „Löwen“ am 11.10.2021 auf Vox überzeugen. Mit seiner Motorhacke „Hackboe“ möchte er die Gartenarbeit erleichtern. Bereits als Teenager hat sich der 45-Jährige durch Gartenarbeit sein Taschengeld ausgebessert, später gründete er das Unternehmen Bökenkröger Gartentechnik.

Doch wie funktioniert das Gartengerät Hackboe?

Hackboe? Welchen Deal erhofft sich Mike Bökenkröger für seine Motorhacke?

erhofft sich Mike Bökenkröger für seine Motorhacke? Und was hat es mit dem Produkt für die Gartenarbeit genau auf sich?

„Höhle der Löwen“: Motorhacke Hackboe aus Folge 6

Häufig fehlen bei der Gartenarbeit die richtigen Geräte oder machen das Arbeiten mühsam. Denn mit den herkömmlichen Gartengeräten ist eine gesunde Körperhaltung oft nicht möglich oder kann auf Dauer anstrengend werden. Mike Bökenkröger aus Coesfeld möchte diesem Problem Abhilfe schaffen. „Es ist zeitintensiv, schwierig und das allerschlimmste ist die gebückte Haltung. Das geht natürlich auf die Knochen und den Rücken“, sagt der 45-Jährige. Mit seiner Leidenschaft für Motoren und seinem Erfindergeist entwickelte Bökenkröger die erste handgeführte Motorhacke. Hackboe hat einen Schutzring für Nutzpflanzen, wodurch man den Boden nah an den Pflanzen kultivieren kann, ohne dass diese beschädigt werden. 2017 hat er das Gartengerät erstmalig vorgestellt. Nun ist das Unternehmen soweit, Hackboe – serienreif– im Markt einzuführen.

Hackboe im Überblick: Besonderheit und Shop

Das Herzstück von Hackboe ist das selbst entwickelte Getriebe, das auch in Deutschland produziert wird. „Ein Innovationsgetriebe, das einzigartig in diesem Bereich ist. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, die hohe Drehzahl von z.B. 7.000 Umdrehungen auf maximal 500 Umdrehungen zu reduzieren. So kann man das Kultivieren der Pflanzen erst möglich machen. Die Unkrautbeseitigung geht ganz einfach und vor allem ohne Chemie“, erklärt Gründer Mike Bökenkröger Mit der Motorhacke wurde zudem die sogenannte Steinschlagprüfung bestanden. Das bedeutet, damit dürfen erstmalig die verschiedenen Bürstenaufsätze offiziell genutzt werden.

Homepage : hackboe.de

: hackboe.de Preis: 899 Euro

899 Euro Shop : befindet sich aktuell im Aufbau

: befindet sich aktuell im Aufbau Einsatz von Hackboe: u.a. Landschaftsbau, Landschaftsgärtner, Landwirtschaftsbetriebe, Baumschulen, Gärtnereien, private Gartenpflege

Hackboe-Erfinder hofft auf „Höhle der Löwen“-Deal

Unternehmer Mike Bökenkröger möchte seine Vertriebs- und Marketingaktivitäten ausbauen. Der Gründer hofft deshalb auf die Unterstützung der Investoren. Er benötigt 150.000 Euro und bietet den „Löwen“ 20 Prozent seiner Firmenanteile an.

„Höhle der Löwen“-Gartengerät: Das sagen die Investoren zu Hackboe

Die Investoren zeigen sich beeindruckt von Hackboe, vor allem von dessen technische Entwicklung. Ralf Dümmel spricht für die Innovation ein „ganz großes Kompliment“ aus und möchte das Gerät direkt testen. Auch Judith Williams ist angetan: „Mike, ich könnte Ihnen ewig zuhören. Ich finde das so interessant.“ Carsten Maschmeyer erzählt, dass er selbst einen großen Garten in Frankreich hat und der Gründer in ihm einen Kunden gewonnen hat. Doch auch einen Investor? Das zeigt sich am Montag, 11.10.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox.

„Höhle der Löwen“: Weitere Produkte aus Folge 6

Am 11.10.2021 präsentieren insgesamt fünf Unternehmen vor den Investeroren. Welche Produkte neben Hackboe in der sechsten Folge zu sehen sind, seht ihr hier: