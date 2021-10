Auch an diesem Montag wagen sich auf Vox wieder mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. In Folge 6 am 11.10.2021 stellen ab 20:15 Uhr fünf Unternehmen ihre Produkte vor, für die sie sich Unterstützung der Investoren erhoffen. Unter ihnen ist auch Victoria Noack aus Weinheim. Sie präsentiert einen digitalen Einkaufsassistenten: die App HealthMe.

Was macht die App? Wie funktioniert sie? Und was erhofft sich die 25-jährige Gründerin von den „Löwen“? Wir haben euch alle Infos rund um das Produkt im Überblick.

„Höhle der Löwen“: HealthMe App in Folge 6

„Wir möchten mehr Sicherheit und Transparenz in den Lebensmittelmarkt bringen“, erklärt Victoria Noack bei der Präsentation ihrer App HealthMe. „Rund 24 Millionen Menschen in Deutschland sind aufgrund von Allergien, Unverträglichkeiten oder ihrer Diät auf eine gewisse Ernährung angewiesen.“ Einkaufen im Supermarkt kann für Betroffene allerdings zur Herausforderung werden, weiß die 25-Jährige. Die Zutatenliste befindet sich zwar auf den Produkten, doch trotzdem kann es zu Überraschungen kommen. Besonders Allergiker müssen jedes einzelne Produkt genauestens auf ihre Inhaltstoffe überprüfen. HealthMe, der digitale Einkaufsassistent, will ganz einfach Abhilfe schaffen.

So funktioniert die App HealthMe

Über die App geben die User zu Beginn ihre persönlichen Unverträglichkeiten ein. Beim Einkauf scannen sie dann einfach den Barcode des gewünschten Produkts und die App gibt direkt Auskunft darüber, ob es verträglich ist. Zeigt die App eine Unverträglichkeit an, werden alternative Produkte empfohlen.

„HealthMe ist nie um eine Antwort verlegen. Die integrierte Datenbank umfasst Millionen von Produkten“, erklärt Noack den „Löwen“. „Für diese App habe ich mein komplettes Studium-Konto geplündert, um sie zu programmieren. Denn ich wusste, dass sie für viele Menschen eine Hilfe sein kann.“

HealthMe App: Kosten und Infos

Die App HealthMe im Überblick:

Preis Basis-App: kostenlos

kostenlos Preis Premium-App: 1,99 Euro proMonat (monatlich kündbar)

1,99 Euro proMonat (monatlich kündbar) Homepage: healthmeapp.de

healthmeapp.de Instagram: thehealthmeapp

thehealthmeapp Download für Android im Google Play Store

im Google Play Store Download für iOS im App Store

HealthMe bei „Höhle der Löwen“: Was erhofft sich die Gründerin?

Victoria Noack möchte ihre App HealthMe erweitern und für Marketing-Aktivitäten nutzen. Dafür benötigt sie Unterstützung. Sie erhofft sich ein Investment von 250.000 Euro und bietet im Gegenzug 17,5 Prozent Firmenanteile an. Ob sie einen Deal bekommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.

