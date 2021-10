Am Montagabend wagen sich auf Vox wieder mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. In Folge 6 am 11.10.2021 stellen fünf Unternehmen ihre Produkte vor, für die sie sich Unterstützung der Investoren erhoffen. Unter ihnen ist auch Katharina Bickel aus München. Sie präsentiert ihr nachhaltiges Katzenzubehör Catlabs. „Ich habe meinen sicheren Konzernjob verlassen, um Catlabs groß zu machen!“ Das ist das klare Ziel der 42-Jährigen.

Doch was genau ist Catlabs? Welche Produkte gibt es? Und welchen Deal erhofft sich die Münchnerin von den „Löwen“? Die Antworten findet ihr hier.

„Höhle der Löwen“: Katzenspielzeug von Catlabs

Katzen sind mit rund 15 Millionen Tieren das beliebteste Haustier Deutschlands. Die Gründerin selbst hat eine Katze namens Holly, die sie aus einem Tierheim in Chicago adoptiert hat, wo sie fünf Jahre lebte. Für sie habe sie natürlich Zubehör wie Kuschelbettchen, Kratzbaum und Spielzeug gekauft, erklärt Katharina Bickel. „Aber besonders die Katzenspielzeuge haben mich weder in Ästhetik noch in Qualität besonders überzeugt.“ Oft gehe das Spielzeug schnell kaputt und die hervorkommende künstliche Polyesterfüllwatte kann für Katzen gefährlich werden. „Schlecht für das Tier, schlecht für die Umwelt“, lautet ihr Fazit.

So kam sie auf die Idee von Catlabs. Das Unternehmen steht für nachhaltiges und modernes Katzenzubehör. Aktuell befindet sich im Sortiment der Katzenspielzeuge die „Kuschelige Katze“ und die „Flauschige Fledermaus“. Beide Produkte sind aus natürlicher Schafwolle gefertigt und haben eine wiederverschließbare Öffnung, durch die frische Duftfüllungen wie natürliche Katzenminze oder Baldrianwurzel eingefüllt werden können. „So bleibt das Spielzeug lange interessant, denn die Duftfüllungen wirken euphorisierend auf die Katzen, sind eine schöne Unterhaltung und fördern den Spieltrieb“, verspricht die Münchnerin.

Catslabs Katzenspielzeug im Überblick

Infos und Kosten zum Katzenzubehör von Catlabs auf einen Blick:

Flauschige Fledermaus: 9,99 Euro

9,99 Euro Kuschlige Katze: 9,99 Euro

9,99 Euro Beide Produkte: 16,99 Euro

16,99 Euro Homepage: Catlabs

Catlabs Instagram: catlabs.de

Catlabs produziert Katzenspielzeug fair und nachhaltig

Mit Catlabs möchte Katharina Bickel eine attraktive Marke aufbauen, die für modernes Katzenzubehör steht. Allerdings sollen die Produkte nicht nur gut aussehen, sondern auch Gutes tun. „Deshalb habe ich mich von Anfang an für eine ethisch korrekte Fertigung entschieden und lasse meine Katzenprodukte in einem sozialen Projekt in Nepal in liebevoller Handarbeit herstellen.“

Catlabs bei „Höhle der Löwen“: Was erhofft sich die Gründerin?

Mit Katzen kennt sich Katharina Bickel mittlerweile bestens aus. Jetzt möchte sie dieses Knowhow gerne gegen das Business-Knowhow der Löwen tauschen. Sie bietet den Investoren 15 Prozent ihrer Firmenanteile für ein Investment von 75.000 Euro. Ob es zu einem Deal kommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.

