Der Montagabend ist „Löwenabend“ auf Vox: Auch am 11.10.2021 stellen wieder engagierte und kreative Gründer ihre Ideen und Produkte bei „Die Höhle der Löwen“ vor und hoffen auf Unterstützung der Investoren. In Folge 6 präsentieren auch drei Schweizer – und das Gründer-Trio aus Winterthur fordert die höchste Investitionssumme in der Geschichte der Show. Für ihren treppensteigenden Elektrorollstuhl Scewo Bro erhoffen sie sich fünf Millionen Euro.

Was ist das für ein Rollstuhl? Wie funktioniert der Scewo Bro und was erhoffen sich die Unternehmer? Alle Infos zum Produkt und dem gewünschten Deal erfahrt ihr hier.

„Höhle der Löwen“: Rollstuhl Scewo Bro in Folge 6

Das Gründer-Trio Thomas Gemperle (34), Pascal Buholzer (29) und Bernhard Winter (27) präsentiert den Löwen ihren treppensteigenden Elektrorollstuhl Scewo Bro. „Wir haben den wohl coolsten Elektrorollstuhl der Welt entwickelt. Scewo Bro ermöglicht es Rollstuhlfahrern, im Alltag eine riesige Freiheit zu erlangen. Denn er überwindet Grenzen und Hürden, an denen viele andere Rollstühle scheitern“, stellt Thomas Gemperle ihre Entwicklung vor.

Ihre größte technische Innovation ist die Treppensteig-Funktion. „Mit dem Scewo Bro haben wir den ersten alltagstauglichen Rollstuhl geschaffen, der selbständig Treppen hoch- und runtersteigen kann“, erklärt Bernhard Winter. „Auf der Treppe selbst ist das Gerät sehr stabil und der Sitz positioniert sich immer waagerecht.“

Scewo Bro: So funktioniert der treppensteigende Rollstuhl

Über das iPhone oder die Steuerkonsole und den Joystick kann ihr Rollstuhl gesteuert werden. Insgesamt stehen fünf verschiedene Modi zur Auswahl, neben dem Treppen- und dem Fahrmodus auch ein Höhenverstellmodus, der es den Rollstuhlfahrenden ermöglicht, auf Augenhöhe zu sprechen. Diese Modi geben den Benutzer*innen auch die Freiheit, über jedes Gelände zu fahren. Die großen Räder bewältigen mühelos Pflastersteine und Waldwege und das auch ohne Rumpfstabilität. Das Bild der Rückfahrkamera wird automatisch auf der App angezeigt, denn Rollstuhlfahrer*innen können sich oft aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung nicht drehen und rückwärts schauen.

Und noch einen Wunsch ihrer Kund*innen können sie mit Scewo Bro erfüllen: „Schon beim alltäglichen Einkauf ist es schwer, an die Produkte im oberen Regalbereich zu kommen. Jedes Mal benötigen sie dabei Hilfe von anderen Leuten. Diese Hilfe bekommen sie jetzt von Scewo Bro“, so Pascal Buholzer. „Denn mit denselben Motoren, die wir bereits für das Treppensteigen benutzen, können wir den Sitz auf bis zu 87 Zentimeter Höhe hochfahren.“

Scewo Bro Rollstuhl im Überblick: Preis und Infos

Infos und Kosten zum treppensteigenden Elektrorollstuhl Scewo Bro im Überblick:

Homepage: scewo.com

scewo.com Instagram: scewo_official

scewo_official Preis: mit allen Funktionen bis zu 36.000 Euro (z.T. Unterstützung durch Krankenkassen)

Mit ihrer Erfindung möchten die Gründer neue Standards in der Rollstuhlindustrie setzen: „Wir sagen immer, wir bauen den Tesla unter den Rollstühlen“, zeigt sich Bernhard Winter überzeugt. „Bei Tesla können Sie nicht mehr einsteigen. Bei uns schon!“

Rollstuhl bei „Höhle der Löwen“: Was erhoffen sich die Scewo-Gründer?

Das Gründer-Trio fordert die bislang höchste Investitionssumme in der Geschichte von „Die Höhle der Löwen“: fünf Millionen Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Das entspricht einer Unternehmensbewertung von 50 Millionen Euro. Ob sie einen Deal bekommen, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.

