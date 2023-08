Laura (Chryssanthi Kavazi) ist noch am Leben! Warum sie ihren Tod vortäuschen musste, erfahrt ihr hier! Große Freude bei GZSZ: Die für tot geglaubte

Laura trifft auf Yvonne

Ihre Mutter Yvonne (Gisa Zach) hatte eigentlich mit Laura abgeschlossen. Umso schockierender ist es für, sie ihre lebendige Tochter vor der Haustür zu sehen. Mutter und Kind sind nach monatelanger Trennung wieder vereint! In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Yvonne kann es nicht glauben, dass Laura lebendig vor ihr steht. Fassungslos hören sie und Gerner Lauras bewegende Geschichte. Aller Streit ist vergessen und Laura wird auch vom Rest der Familie herzlich empfangen.“

Gerner hat ein schreckliches Geheimnis

Was hat Gerner zu verbergen? Eingefleischte GZSZ-Fans wissen, warum er sich so sorgt: Ein Happy End? Nicht für Jo Gerner (Wolfgang Bahro)! Während Yvonne und Laura sich so nah wie nie sind, plagt er sich mit einem Geheimnis.Eingefleischte GZSZ-Fans wissen, warum er sich so sorgt: Er hat Laura einst absichtlich für tot erklären lassen!

Jo Gerner wollte Lauras Tod

Ein Rückblick: Der Anwalt konnte nicht mit ansehen, wie seine Frau Yvonne unter dem vermeintlichen Tod ihrer Tochter leidet. Man ging davon aus, dass Laura bei einem Flugzeugabsturz über dem Mittelmeer ums Leben gekommen war. Gerner rief einen Mittelsmann an, der Kontakt in die Pathologie in Thessaloniki hat. Dort wurden die Leichen des Flugzeugabsturzes obduziert. „Es muss offiziell so aussehen, als sei die Leiche einer bestimmten Passagierin gefunden worden. Sie heißt Laura Lehmann“, beauftragte Jo Gerner seine Kontaktperson. Ein schrecklicher Plan, der wenig später aufging. Yvonne glaubte an Lauras Tod und ließ sie Berlin beerdigen.

Kommt Gerners böses Geheimnis jetzt ans Licht?