Auf diesen Moment haben diemeisten Fans von GZSZ gewartet: Laura (Chryssanthi Kavazi) kehrt nach Berlin zurück! John (Felix von Jascheroff) trifft sie am Eiffelturm in Berlin-Wedding und kann es nicht fassen, seine für tot geglaubte Freundin wieder in den Armen halten zu können.

Chefprogrammierer von „Smulfri“ haben Flugzeug abstürzen lassen

Das Rätsel um Lauras Verschwinden lässt seit Wochen viele Fans nicht kalt. Ein Rückblick: Vor einigen Monaten wollte Laura mit einem Linienflug zu ihrem Vater nach Griechenland reisen. Doch die Maschine stürzte über dem Mittelmeer ab. Laura soll die Tragödie nicht überlebt haben. Nachforschungen vom Ex-Polizisten Sascha (Daniel Noah) ergaben allerdings: Es gab Überlebende. Drei Chefprogrammierer der Krypto-Firma „Smulfri“. Wenig später stellte sich heraus, dass auch Laura den Absturz überlebte. Die Programmierer wollten ihren Tod vortäuschen und so den Aktienkurs der Firma zum Fallen bringen. „Ein klassischer Anlagebetrug“, betont Sascha.

Laura: „Und dann bin ich auch gesprungen“

In Berlin erzählt Laura John, wie es wirklich zur Tragödie kam. „Das ging alles so schnell. Einer von den Typen hat den Piloten gezwungen, die Maschine tiefer zu fliegen“, erinnert sich Laura. „Dann hat einer der Männer es hinbekommen, den Notausgang zu öffnen. Der Sog war unvorstellbar. Dann sind sie alle drei gesprungen“, erzählt sie. Und Laura? Wie hat sie den Absturz überlebt? „Da war noch ein Fallschirm. Die Maschine ist immer weiter gesunken. Und dann bin ich auch gesprungen“, sagt sie und bricht mit Tränen in den Augen vor John zusammen.

Laura ist mit jeder Menge Geld geflohen

Wie ging es dann weiter? Die Drahtzieher des Flugzeugabsturzes wollten mithilfe von Jetskis fliehen. Glück für Laura: Sie konnte sich eines der Wasserfahrzeuge schnappen und fliehen. Das Kuriose: Die Kriminellen haben Geld im Jetski versteckt. „An Land habe ich dann das Geld entdeckt. Ich bin erstmal für eine Weile untergetaucht. Und dann bin ich mit Schmugglern in die Türkei, dann nach Zypern, von dort in den Libanon und dann nach Jordanien.“ Eine unfassbare Geschichte! Die Folge könnt ihr am 16. August ab 19:40 Uhr bei RTL sehen. Die Episode ist ab sofort auch auf RTL+ abrufbar.