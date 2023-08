Die letzten Wochen bei GZSZ waren turbulent! Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) ist nach einem Flugzeugabsturz offiziell für tot erklärt worden. Doch sie lebt! Sie hat ihr Ableben nur vorgetäuscht, um sich vor skrupellosen Verbrechern zu schützen. Offenbar hat sich Laura mit ihrem Geld aus dem Staub gemacht und sucht derweil Schutz in Ägypten.

John lockt Laura nach Berlin

Die Kriminellen haben die Privatagentin Zoe (Lara Dandelion Seibert) beauftragt, um Laura zu beseitigen. Blöd nur, dass sich diese in Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) verliebt hat. Er findet bei ihr einen Chatverlauf, der beweist, dass Laura noch lebt. Jetzt gerät die Geschichte so mächtig ins Rollen!

John schreibt Laura eine Nachricht: Sie sollen sich am Eiffelturm treffen. Zoe, die das Handy von John ausspioniert, liest das. Ohne nachzudenken, reist sie nach Paris. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Es ist eine Falle! John will Laura am Eiffelturm in Berlin-Wedding sehen – einem kleineren Nachbau.

Laura kehrt nach Berlin zurück!

Wird sie wirklich kommen? Ja! RTL spoilert in einer Mitteilung: „Mit Saschas Hilfe können Laura und John vorerst im Hotel untertauchen. Als Laura erfährt, dass auch in Berlin eine Auftragsmörderin nach ihr sucht, ist ihr trotz der Wiedersehensfreude klar, dass sie weiter fliehen muss." Laura ist wieder in Berlin! Doch ihre Zweifel sind groß: Ist die Hauptstadt kein sicheres Pflaster für sie? Das werden die kommenden Wochen zeigen. Die Folge ist ab dem 9. August um 19:40 Uhr bei RTL+ abrufbar.

Laura ist wieder da! Erstes Foto mit John

Um einen Einblick ist die spannenden Szenen zu bekommen, hat RTL das erste Foto mit Laura, John und Sascha (Daniel Noah) veröffentlicht. Sie sitzen offenbar in einem Hotelzimmer und besprechen den weiteren Plan. Können sie Laura vor Zoe retten?