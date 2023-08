Carlos (Patrick Fernandez) arbeitet seit kurzem für W&L. Der ehrgeizige Mexikaner will sich in der Immobilienbranche etablieren und neue spektakuläre Projekt verwirklichen.

Carlos überzeugt großen Kunden

Gesagt, getan: Carlos zieht einen großen Deal an Land. Für den mächtigen argentinischen Kunden Pedro Navarro (Alberto Ruano) konzipiert er etwas Besonderes: Er will ein verlassenes Gebäude zu einer Party-Location umfunktionieren. „Internationale Künstler und Food-Courts mit regionalen Spitzenköchen“, träumt der begeisterte Navarro, der unbedingt mit Carlos zusammenarbeiten will. Die beiden holen den DJ Jonas (Felix van Deventer) und W&L-Mitarbeiter Tobias (Jan Kittmann) für das Projekt ins Boot.

Carlos (Patrick Fernandez, l.) und Tobias (Jan Kittmann, M.) haben einen Deal mit Pedro Navarro (Alberto Rano) abgeschlossen.

Deal fix! Das muss gefeiert werden

Die W&L-Chefs Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) haben grünes Licht für das Projekt gegeben. Navarro will das feiern und geht mit Carlos, Tobias und Jonas in einen Stripclub. „Berlin bringt mich auf andere Gedanken“, betont der Argentinier, der sich privat in einer Ehekrise befindet.

Stripclub-Besuch eskaliert

Ist ein Stripclub der richtige Ort, um einen Business-Deal zu feiern? Für Navarro schon. Er amüsiert sich mit der Tänzerin Destiny (Lena Heintze). Zudem fließt viel Champagner. Kein günstiger Spaß: Der Besuch im Club eskaliert! Während sich Navarro mit Destiny vergnügt, bekommt Carlos die satte Rechnung für den Besuch im Stripclub: 3.500 Euro. Ein Schock für den Mexikaner!

Schock für Carlos! W&L zahlt Rechnung nicht