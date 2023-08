Bei GZSZ geht es in den kommenden Tagen hoch her. Das Rätsel um die verschwundene Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) kommt in die entscheidende Phase.

Laura auf der Flucht

Ihr Freund John (Felix von Jascheroff) weiß mittlerweile, dass sie am Leben ist. Möglicherweise versteckt sich Laura vor Betrügern. Warum? Sie hat sich offenbar jede Menge Geld unter den Nagel gerissen – Kohle, die die Kriminellen wiedersehen wollen. Um Laura zu beseitigen, haben sie die Privatagentin Zoe (Lara Dandelion Seibert) beauftragt.

John trickst Zoe aus

Zoe reist nach Frankreich, doch John meint mit seinem Treffpunkt einen Nachbau in Berlin-Wedding. Seit Wochen hört diese den GZSZ-Kiez ab, um Laura zu finden. Zoe hat auch Johns Handy angezapft und erfährt, dass er Laura unter dem Eiffelturm treffen will. Eine Falle!

Neue Folge heute: Kommt Laura zum Eiffelturm nach Berlin?