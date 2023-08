Drama bei GZSZ! Zoe (Lara Dandelion Seibert) entführt Laura (Chryssanthi Kavazi. Ihr Ziel: Sie will die zehn Millionen Euro, die Laura Krypto-Verbrechern gestohlen hat, zurückbekommen.

Zoe kontaktiert John (Felix von Jascheroff) und droht ihm: „Wenn du mich noch einmal verarschst, dann war’s das mit deiner Süßen. Du bringst mir das Geld, was Laura geklaut hat. Ich schicke dir eine Nachricht, wo du es ablieferst.“

John fährt zu einer abgelegenen Flugzeughalle, wo Zoe mit Laura auf ihn wartet. Doch John hat das Geld nicht mit. Die Auftragskillerin verliert die Geduld und will beide direkt erschießen. Was Zoe nicht ahnt: Plötzlich fällt ein Schuss! John wird am Arm getroffen! Wenig später kommt es zum Kampf der beiden Frauen.