Bei GZSZ wird es spannend! Auftragskillerin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) nimmt Laura (Chryssanthi Kavazi) mit vorgehaltener Waffe in ihre Gewalt. Sie zwingt ihr Opfer, in ein Auto zu steigen.

Zoe knebelt Laura und kontaktiert ihren Freund John (Felix von Jascheroff): „Wenn du mich noch einmal verarschst, dann war’s das mit deiner Süßen. Du bringst mir das Geld, was Laura geklaut hat. Ich schicke dir eine Nachricht, wo du es ablieferst.“

RTL hat vorab einige Details gespoilert. Ein Foto zeigt, dass die Rettungsaktion nicht ohne Blutvergießen endet.Laura versucht ihn zu schützen und hält dabei eine Waffe in der Hand. Was mit Zoe passiert, ist zunächst nicht bekannt. Wird sie ebenfalls angeschossen? Kann sie flüchten?Die neueste Folge ist am 24. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ abrufbar.