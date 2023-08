Drama bei GZSZ! Laura (Chryssanthi Kavazi) denkt, dass sich die Auftragskillerin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) nach Indonesien abgesetzt hat. Doch Fehlanzeige! Die Einschätzung der Polizei entpuppt sich als Fehler.

Drama im Kiez! Zoe entführt Laura

Laura verlässt die WG, in der sie sich tagelang geschützt hat. Was sie nicht ahnt: Zoe fängt sie an der Haustür ab und zwingt sie mit vorgehaltener Waffe in ihre Gewalt. Ein Schock für Laura!

Zoe will das Geld der Krypto-Typen

Beide fahren an einen unbekannten Ort. Laura versucht, einen Deal mit Zoe auszuhandeln und versucht sich aus der Gefangenschaft freizukaufen. Laura bietet ihr ein Teil des gestohlenen Krypto-Geldes an. Doch Zoe willigt nicht ein. Sie knebelt Laura und kontaktiert John (Felix von Jascheroff). „Du bringst mir das Geld, was Laura geklaut hat“, fordert sie ihn auf.

John hofft auf Saschas Hilfe, doch dieser wurde von Zoe ausgeschaltet