Nach monatelanger Pause kehrt Olivia Marei als Toni Ahrens wieder in den GZSZ-Kiez zurück. Im Oktober 2022 hatte die Schauspielerin ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Kurz danach ging es für die Familie auf Weltreise nach Asien und Nordamerika. „Mein Mann und ich sind uns einig, dass wir die Babypause nicht intensiver hätten nutzen können“, betont Olivia Marei im RTL-Interview.

Olivia Marei wieder am GZSZ-Set

Seit wenigen Tagen dreht sie wieder für GZSZ in Babelsberg. Es fühle sich „wie eine Rückkehr nach Hause“ an, schwärmt Olivia Marei. „Ich war die Tage vorher richtig aufgeregt, aber als ich durch die Studiotür kam, war ich einfach nur froh, wieder zurück zu sein – da war jede Aufregung verflogen und ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt.“

Toni kehrt wieder nach Berlin zurück

Fans dürfen sich auf spannende Geschichten rund um ihre Rolle Toni Ahrens freuen. Ein Rückblick: Toni ist für einen wichtigen Polizei-Job nach New York gegangen und hat dafür ihren Freund Erik (Patrick Heinrich) verlassen. Einige Monate später kehrt sie wieder nach Deutschland zurück. „Ich wünsche Toni, dass sie sich gut wieder im Kiez einlebt, ihre Mutter Nina nicht zu sehr vermisst und damit klarkommt, dass Erik vielleicht nicht mehr an ihrer Seite ist“, spoilert Marei.

„Mitbringsel“: Ist Toni schwanger?

Die 33-Jährige verrät zudem ein spannendes Detail, was im Netz für mächtig Spekulationen sorgt: „Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erstmal nicht los wird.“ Welches Mitbringsel? Auf Facebook sorgt diese Aussage für Aufsehen. Ein User rätselt: „Schwanger? Neue Liebe? Affäre?“ Man darf gespannt sein, welche Überraschung Toni für die Zuschauer bereithalten wird. Ihr GZSZ-Comeback wird voraussichtlich an Halloween ausgestrahlt.