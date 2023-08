GZSZ-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Ab Herbst werden die ersten Folgen mit Josefin Bressel ausgestrahlt. Die 31-Jährige verkörpert die Rolle Alicia. „Meine ersten Drehtage waren sehr aufregend, intensiv und gleichzeitig mit großer Vorfreude verbunden. Meine Spielpartner sowie das ganze Team haben mich sehr lieb in Empfang genommen und mich dadurch sehr unterstützt“, schwärmt Josefin Bressel.

Josefin Bressel: Über Italien zurück nach Berlin

Die gebürtige Berlinerin ist schon viel herumgekommen: Nach ihrer Schauspielausbildung in Köln zog es Joesfin Bressel nach Südtirol. „Vor GZSZ habe ich bereits in einigen Werbungen sowie Fernsehproduktionen mitgespielt und als Moderatorin, unter anderem für den italienischen Fernsehsender RAI Südtirol, gearbeitet“, blickt sie auf ihre Stationen zurück.

Dessous-Foto auf Instagram! Chryssanthi Kavazi feiert es

Neben der Schauspielerei hat Josefin Bressel auch als Model in Mailand gearbeitet. Wie sie sich vor der Kamera in Szene sitzt, können Fans auf ihrem Instagram-Account bestaunen. Insbesondere ein Schnappschuss sticht dabei ins Auge. Freizügig ließ sich die Blondine in Dessous ablichten. Ein Foto, das bei einer GZSZ-Kollegin für besonders großes Aufsehen gesorgt hat – und zwar bei Chryssanthi Kavazi. „Liiiiebe das Bild!!! Und dich sowieso!!!!!“, schwärmt die Schauspielerin, die in der Serie Laura Lehmann verkörpert.

Alicia trifft am Anfang auf Katrin Flemming und Moritz