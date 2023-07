Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) einen heimtückischen Plan: Die Privatagentin sucht die vermisste Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) und will sie offenbar ausschalten. Laura ist möglicherweise Zeugin eines Betrugs geworden. Die Drahtzieher haben deshalb Zoe beauftragt, Laura zu finden und sie zu beseitigen. Eigentlich verfolgt(Lara Dandelion Seibert) einen heimtückischen Plan:(Chryssanthi Kavazi) und will sie offenbar ausschalten. Laura ist möglicherweise Zeugin eines Betrugs geworden. Die Drahtzieher haben deshalb Zoe beauftragt, Laura zu finden und sie zu beseitigen. Schon gelesen? Stirbt ER den GZSZ-Serientod?

Zoe treibt ein fieses Spiel mit John

Entwickelt sich aus diesem Thriller bald in eine Liebesgeschichte? Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass seine Partnerin wieder auftaucht. Für Zoe ist John ein guter Köder, um an Laura heranzukommen. Vor Wochen hat sie heimlich eine Spy-App auf sein Smartphone installiert und als Vorwand mit ihm geflirtet. Mit Erfolg: Zoe und John haben miteinander geknutscht.

Zoe und John landen im Bett

Die intime Story der beiden geht nun in die nächste Runde. John bekommt seine Trauer um Laura nicht in den Griff. Zoe sieht das und versucht ihm zu helfen. Beide kommen sich in der Abstellkammer im „Mauerwerk“ näher und landen im Bett.

Spoiler: Für Zoe ist es Liebe, John gibt ihr allerdings einen Korb