Seit Wochen versucht die Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) die verschwundene Laura Lehmann (Chyssanthi Kavazi) zu finden. Doch das ist nicht alles: Sie wird gleichzeitig von einem skrupellosen Journalisten erpresst.

Zoe wird erpresst

Sören Menke (Nicolas Garin) ist jedes Mittel recht. Zoe hat ihn beauftragt, eine dreckige Story über den Gerner-Clan zu veröffentlichen. Doch der Journalist will neben dem Honorar noch mehr von Zoe: Schweigegeld! „50.000 Euro, sonst lasse ich dich auffliegen“, erpresst er (Nicolas Garin) ist jedes Mittel recht. Zoe hat ihn beauftragt, eine dreckige Story über den Gerner-Clan zu veröffentlichen.„50.000 Euro, sonst lasse ich dich auffliegen“, erpresst er Zoe, die sich vor Gerners Rache fürchtet.

Geldübergabe auf dem Parkplatz

Wie reagiert die eigentlich so coole Privatagentin auf die Forderung des miesen Redakteurs? Sie lockt ihn in eine Falle. Auf einem verlassenen Parkplatz übergibt sie ihm 35.000 Euro in einem Umschlag. Was dann passiert, ist kaum in Worte zu fassen ...

Sören Menke (Nicolas Garin) hat bei seinem Treffen mit Zoe (Lara Dandelion Seibert) kein gutes Gefühl.

© Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Stirbt Sören den Serientod?